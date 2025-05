De un clásico al 'patito feo': los dos primeros MIR que eligen Sevilla optan por Dermatología y Medicina Familiar

Los futuros médicos eligen desde esta semana su destino con el inicio de la adjudicación de las plazas del MIR. La provincia de Sevilla tiene 343 vacantes entre todas las especialidades y aspira a ocupar la mayoría de ellas. No es un reto difícil dadas las primeras horas de elección en las que la provincia se ha vuelto a convertir en el destino favorito de los primeros aspirantes, con nueve elecciones entre las primeras 100 plazas.

En lo que no hay sorpresas es en lo que se refiere a la especialidad más deseada. Dermatología repite cómo la formación especializada más laureada. De hecho, repartió la última de sus 131 vacantes al número de orden 542, lo que supone más de cien plazas antes respecto al año pasado, cuando fue al 648. Sevilla no escapa a esa tendencia y la especialidad focalizada en las patologías cutáneas ha vuelto a ser un año más la primera elegida en la provincia, en esta ocasión por el residente con el 13 como número de orden. Es más, esta misma ha sido la especialidad por la que ha optado el sevillano que fue número 2 del MIR en España, el corraleño Francisco Reyes Lozano, pero que finalmente no se formará en Sevilla y se ha decantado por el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Tampoco ha sorprendido el primer hospital elegido en Sevilla. El Virgen del Rocío, centro de referencia de la sanidad pública andaluza, y uno de los más grandes del país, repite un año más como la elección del primer MIR que ha decidido formarse en la provincia, en este caso, en la citada especialidad de Dermatología con el número 13.

Sin embargo, sí es un grato detalle que entre las primeras elecciones se encuentre el patito feo de las especialidades, la Medicina Familiar y Comunitaria por la que ha optado el residente con número 24 en el orden de elección que se especializara para enriquecer de personal a la tan necesitada Atención Primaria en el distrito sanitario Sevilla. La especialidad es la única que dejó vacantes en la convocatoria de 2024, un total de 64 en la comunidad andaluza, aunque ninguna en la provincia sevillana, y, además, su elección se postergó a los MIR con los números más altos.

Por otro lado, en un balance general, los hospitales de la provincia han sido elegidos hasta por otros siete futuros médicos especialistas más entre los cien mejores del MIR de este año. En concreto, han sido los aspirantes con número de orden 26, 28, 45, 79, 83, 86 y 89, de los que todos se han decantado por el Hospital Virgen del Rocío y las especialidades de Medicina Interna, Anestesiología, Dermatología, Cardiología (2), Endocrinología y Pediatría, respectivamente. De hecho, sólo en las primeras 24 horas de elección, el centro fue elegido hasta en 41 ocasiones, lo cual lo sitúa como el número uno para los mejores residentes que deciden formarse en Sevilla. El centro cuenta con 152 plazas ofertadas en 47 especialidades acreditadas.

Así, hay que remitirse al top 200 para encontrar la elección de alguna de las plazas vacantes ofertadas por los otros dos grandes hospitales sevillanos. El segundo centro de la provincia en recibir un residente ha sido el Hospital de Valme. En concreto, ha sido elegido por el MIR número 104, que se ha decantado por la especialidad de Dermatología. El centro ha sido elegido en las primeras 48 horas de adjudicación de plazas en otras cinco ocasiones más.

El Macarena, por su parte, se ha estrenado este año con el MIR número 196 que, al igual que en los otros dos hospitales sevillanos, se ha decantado por Dermatología. De hecho, es la misma especialidad que ha escogido el segundo médico que ha elegido este centro, con el número de orden 234. El centro ha sido elegido en otras 19 ocasiones más en los dos primeros días de reparto de plazas y las especialidades seleccionadas han sido las de Cardiología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Aparato Digestivo, Ginecología y Obstetricia, Endocrinología, Oncología Médica, Oftalmología, Anestesiología, Pediatría o Cirugía Ortopédica.

Durante este año la elección de plazas MIR se está produciendo entre varias novedades destacables, entre las que aparecen la vuelta de la elección presencial para los aspirantes que así lo deseen, la eliminación de la nota de corte y el aumento del cupo de plazas para aspirantes que hayan nacido fuera de la Unión Europea.

Asimismo, la asignación de las plazas conllevará la repesca o la segunda vuelta para asignar las plazas que hayan quedado vacantes, en un intento de evitar que queden plazas sin cubrir. El detalle actualizado de las plazas adjudicadas podrá seguirse online, como ya ocurriera en convocatorias anteriores. La incorporación a los nuevos destinos está prevista para los días 5 y 6 de junio, según ha informado el Ministerio de Sanidad.