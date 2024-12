Colapsado el nuevo sistema de registro de viajeros en hoteles el primer día de funcionamiento

Pantallas bloquedas y sin posibilidad de acceder al registro. Este es panorama que se han encontrado los hoteles en el primer día de registro obligatorio de viajeros en los hoteles. Una medida que no convence a los hoteleros ni a los viajeros y que ya está vigente en otras ciudades europeas. La entrada en vigor del Real Decreto 993/2021 estaba prevista para el lunes 2 de diciembre, aunque en la práctica no ha sido posible llevarla a cabo porque no está disponible el acceso a la plataforma de registro.

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ya se había mostrado la preocupación por la puesta en marcha de esta petición. "Nos hemos encontrado con que los partes a la Policía no funcionan, tenemos dificultades de acceso al registro, por no decir imposiblidad, en todo el país. Está bloquedo el sistema", explicó Manuel Cornez, presidente de los hoteleros sevillanos. Unas circunstancias complicadas para los previos del puente de la Inmaculada, donde tradicionalmente hay mucho movimiento de viajeros.

"No estamos de acuerdo con la implantación de esta medida, pero ahora nos encontramos con que tenemos que aplicarla, pero no funcionan las herramientas. Tampoco sabemos cómo actuar si los clientes se niegan a dar los datos, algunos de los cuales son sensibles, ni cómo afrontar la custodia de todos esos datos", explicó Cornax.

Otro de los problemas que aún no se han aclarado es qué ocurre si el cliente se niega a dar los datos. "En teoría se puede impedir el alojamiento, pero tampoco está totalmente clara esa posibilidad", explicaba Cornax. Tampoco está claro como actuar cuando ocurren circunstancias como la del primer día de entrada en vigor del registro: la imposibilidad de acceder a la plataforma y el bloqueo de las pantallas.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) rechaza el Real Decreto "tal y como está en estos momentos" y asegura que las empresas están asumiendo "un riesgo muy importante" en la recopilación y almacenamiento de los datos de los viajeros durante tres años a la que obliga el Real Decreto ya que esto supone un "enorme riesgo" para la gestión y protección de esta información sensible.

Los hoteleros aseguran que los alojamientos reglados, como hoteles, apartahoteles, campings y balnearios, ya colaboran activamente con las fuerzas de seguridad mediante la transmisión de información de pasaportes y documentos de identidad de los clientes, un sistema que consideran eficiente y alineado con los altos estándares de seguridad del país.

"La seguridad de España es fundamental y estamos dispuestos a colaborar como hemos venido haciendo permanentemente los hoteleros solicitando datos de pasaporte y DNI a nuestros viajeros y transmitiéndolos a la policía, lo cual ha permitido seguir manteniendo este magnifico sistema de seguridad que hoy tiene España", asegura Ramón Estallela, secretario general de la Confederación.

La CEHAT alberga "una cierta esperanza" en que el real decreto se ajuste a las necesidades tanto de empresas como de clientes teniendo en cuenta que el viernes pasado se inició un proceso de consulta pública que durará diez días "en la cual se reconoce la dificultad de aplicación de ese Real Decreto". Para los hoteleros es "sorprendente" que ese proceso se haya realizado con posterioridad a la puesta en marcha de la norma. En su opinión, lo lógico habría sido abordar estas consultas antes de su implementación.

En la propuesta de mejora que la Confederación planea presentar, abogan por el uso de soluciones tecnológicas que permitan el registro automatizado de documentos, como lectores de pasaportes y DNI, facilitando el cumplimiento de las obligaciones legales sin perjudicar la experiencia del cliente.

Interior afirma que es necesaria para la seguridad

Por otro lado, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido que el Real Decreto 933/2021 o nuevo registro de viajeros, cuya aplicación ha entrado en vigor este lunes, no supondrá "ninguna diferencia" para el cliente a la hora de aportar sus datos en una reserva de hospedería o alquiler de vehículos. Así lo ha manifestado en una entrevista para el Canal 24 Horas, explicando que la única novedad de este reglamento es indicar la relación de parentesco entre los viajeros, siempre en el caso de que alguno sea menor de edad.

"Solo habrá que comunicarlo, aunque la persona que lo comunica es la responsable de los datos", ha aclarado en esta excepción incluida en la nueva normativa. Además, con respecto a los representantes del sector turístico, Pérez ha aclarado que "tampoco va a haber cambios" porque "no van a tener que facilitar muchos más datos". Desde el Ministerio de Interior se ha hecho hincapié en la situación de seguridad actual, afirmando que los mayores ataques a la ciudadanía vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional.

Los datos que deben aportar los viajeros

En el caso del sector del hospedaje, cuando el Real Decreto comience a aplicarse, los usuarios verán que el número de datos que deben aportar será superior al que hayan compartido en viajes anteriores, en los que por ley se debía aportar el DNI, tipo de documento, su fecha de expedición, los nombres y apellidos de la persona, su sexo, nacionalidad y fecha de entrada en el establecimiento.

Nombre.

Primer apellido.

Segundo apellido.

Sexo.

Número de documento de identidad.

Número de soporte del documento.

Tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE).

Nacionalidad.

Fecha de Nacimiento.

Lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad, país).

Teléfono fijo.

Teléfono móvil.

Correo electrónico.

Número de viajeros.

Relación de parentesco entre los viajeros (en caso de que alguno sea menor de edad).

Los establecimientos hoteleros y los alojamientos turísticos deberán también registrar una serie de datos sobre la transacción, el tipo de alojamiento contratado y el método de pago usado por el cliente:

Datos del contrato (número de referencia, fecha y firmas).

Datos de ejecución del contrato (fecha y hora de entrada y fecha y hora de salida).

Datos del inmueble (dirección, número de habitaciones y si hay conexión a internet).

Datos de pago (el método usado, identificación del medio de pago, titular, fecha del pago y fecha de caducidad de la tarjeta).

En el texto publicado en el BOE se puede leer que la decisión de una mayor petición de datos en este sector (y en otros como el de el alquiler de vehículos) que establece este Real Decreto se debe a que “los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado”. El texto recoge también que “la logística del alojamiento o el uso de vehículos de motor” y las vías a través de las que se pueden realizar las contrataciones, incluida la telemática (“que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones”), como algo que cobra “especial relevancia” para el modo de actuar de estos criminales, motivo por el consideran que “se hace necesario desarrollar las necesarias herramientas de control sobre estas actividades” para garantizar la protección de los ciudadanos.

Pese a la justificación del Ministerio de Interior en su texto, algunos especialistas en Derecho Digital y voces dentro del sector hotelero consideran excesiva la medida y la cantidad de datos que los clientes han de facilitar de acuerdo a la nueva ley.