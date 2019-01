Los comerciantes piden que se "ponga orden" en las rebajas

La rebajas de invierno comienzan cuando quieran. O mejor dicho, cuando a cada empresa mejor le venga. Hasta no hace muchos años había que esperar a que pasaran los Reyes Magos para hacerse con un buen descuento. Esta tónica ya ha cambiado.

Numerosos establecimientos han inaugurado este miércoles -incluso antes de que acabara 2018- esta temporada, lo que permite a muchos sevillanos adquirir los regalos de estos días a un precio más asequible. No obstante, importantes firmas como El Corte Inglés, Inditex y el centro comercial Torre Sevilla esperarán al 7 de enero para presentar sus ofertas.

La libertad establecida para fijar el calendario de descuentos, sin embargo, no beneficia al comerciante local. Así lo ha hecho saber el presidente de la federación que representa a dicho colectivo (Aprocom), Tomás González, quien insiste en "la necesidad de poner orden en esta anarquía". "No es normal que las rebajas y los periodos de descuentos intermedios no estén regularizados", incide González, que exige a las administraciones que "fijen" estas temporadas.

"Todos debemos competir en las mismas condiciones y tener las mismas oportunidades para salir al mercado", refiere el presidente de Aprocom, quien recuerda, además, la "dura competencia" que suponen las ventas por internet para el comercio tradicional.

En algunas ciudades andaluzas como Granada, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a establecer una fecha fija en la que todas las marcas inicien este periodo, tanto en invierno como en verano, y se acabe, así, con "el caso total", que tanto perjudica al pequeño comercio de la ciudad nazarí.

En el día de hoy han comenzado sus rebajas importantes firmas como Mango, H&M y el Grupo Cortefiel (que incluye su línea más joven, Springfield). También han comenzado esta temporada de descuentos Bimba y Lola, Women's Secret y Sfera.

Algunas marcas, incluso, comenzaron las rebajas antes de Navidad. Es el caso de Tramas, que ha aprovechado la campaña navideña para presentar importantes descuentos en sus artículos de tejidos, lo que contribuye a aumentar las ventas en este periodo del año.

Esta Navidad el comercio sevillano ha presentado una importante novedad, al sumarse a su oferta el centro comercial Torre Sevilla, abierto desde finales del pasado septiembre. Para ello, el pasado 20 de diciembre se organizó un importante espectáculo que incluyó una nevada en sus instalaciones.