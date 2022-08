"No sé si me toma el pelo o desconoce la situación real del Polígono Sur"

El comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, respondió este miércoles al subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, al que dijo que no sabe si le "está tomando el pelo" o simplemente es que "desconoce la situación real" del barrio, "lo cual sería mucho peor". Toscano negó que la causa de los apagones en este y otros barrios de la ciudad fueran las plantaciones de marihuana, como sostuvo el día anterior el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz.

Para Bretón, es evidente que el principal motivo de estos cortes de luz (que en el Polígono Sur han derivado en varios incendios de transformadores) es la "proliferación masiva" de cultivos de marihuana en el interior de las viviendas del barrio. "Todo el mundo es consciente de esto en el Polígono Sur. Yo tengo allí mi oficina y es a mí a quien vienen a quejarse las familias porque en sus bloques han colocado plantaciones. Y sólo hay que darse una vuelta por el barrio para ver los restos de mantillo y macetas en los contenedores de basura, o para ver los numerosos aparatos de aire acondicionado", expuso el comisionado.

Bretón indicó que esta información la sabe la Policía Nacional, la unidad adscrita a la Junta y la Policía Local de Sevilla. Pidió al subdelegado del Gobierno que informe de cuántas han sido las intervenciones policiales contra el negocio ilícito de la marihuana en el Polígono Sur en los últimos años. "Podrían contarse con los dedos de una mano", añadió.

El comisionado detalló que en los últimos meses ha habido una gran inversión por parte de Endesa, que ha repuestos los centros de transformación incendiados y renovado el cableado, así como multiplicado la potencia para solucionar el problema de los apagones. Igualmente, dijo que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, titular de la mayoría de los bloques de la zona más deprimida del Polígono Sur) ha hecho otro esfuerzo para reformar los edificios.

"Pero falta otra pata para completar el trabajo. De nada sirven estos esfuerzos de Endesa y AVRA si la Policía Nacional no desmantela las plantaciones. No puede ser que el subdelegado del Gobierno eche balones fuera", indicó Bretón, en referencia a las declaraciones de Toscano en la que asegura que no hay evidencias de que las plantaciones sean la causa del excesivo consumo energético que sobrecarga la red. "Cuando ardió uno de los centros de transformación el pasado mes de febrero, era impresionante la cantidad de restos de plantas, mantillo y macetas que había en la calle y que recogió Lipasam".

"Entiendo que para la Policía es más fácil coger una gran plantación en una nave industrial en un pueblo que ir piso a piso en el Polígono Sur. Y que es difícil obtener una orden judicial porque no siempre está en la casa el titular de la misma. Pero se sabe quién es el titular y con eso se puede conseguir, al menos para que se desmonten las infraestructuras y a las mafias les resulte más difícil volver a colocar otra plantación", concluyó Bretón.