Cinco municipios de Sevilla acaparan más del 50% de los casos en la última semana

La provincia de Sevilla ha registrado en los últimos siete días 2.388 casos de coronavirus confirmados por PDIA, que incluyen pruebas PCR y test de antígenos. En el desglose por municipios de la Consejería de Salud y Familias se aprecia una importante acumulación de positivos en la capital que, con 764 casos notificados en la última semana, aglutina el mayor volumen de contagios de la provincia; en Écija, con 170 positivos en siete días y donde la alta incidencia del virus llevó el martes a la Junta de Andalucía a decretar la restricción de la movilidad durante los próximos diez días; Dos Hermanas (97); Alcalá de Guadaíra (90); y Los Palacios y Villafranca (89). Todos ellos municipios con un volumen de población cercano o superior a los 40.000 habitantes y que juntos superan los 1.200 positivos, es decir, más de la mitad del total de casos confirmados en la provincia en la última semana.

No obstante, y debido precisamente a su elevada población, pese a concentrar el mayor número de contagios registrados en ese periodo de tiempo no son, en su mayoría, los municipios que presentan una mayor incidencia del virus en la provincia. A excepción de Écija, que presenta una tasa de contagio de 950,5 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, y Los Palacios y Villafranca, con una tasa de 466,7 casos, el resto está, de momento, lejos de alcanzar el límite que marca la Junta para llevar a cabo medidas restrictivas, que está en los 500 casos: Alcalá de Guadaíra, 292,2; Sevilla capital, 245; y Dos Hermanas, 195,6.

Por otro lado, y, pese a que desde el inicio de la pandemia el virus concentra más casos en las grandes aglomeraciones urbanas ubicadas en el entorno metropolitano y ha castigado menos a los pequeños pueblos, en esta segunda oleada, en Sevilla, hay hasta siete municipios en los que su población es inferior a los 5.000 habitantes o escasamente superada, y en los que la incidencia está disparada.

El parte publicado ayer por Salud recoge una tasa de 2.009,7 infectados por 100.000 habitantes en El Castillo de las Guardas. Este pueblo de unos 1.440 habitantes tiene la mayor incidencia de la provincia en relación con su población y ha confirmado en los últimos 14 días más del 90% del total de sus contagios. Le siguen Herrera con 1.903,7, Pedrera con 1.578,7, Badolatosa con 909,7, Casariche con 843,1, Los Molares, con 775,9 y Villaverde del Río con 775,9. Se da la circunstancia de que la Junta ya ha realizado o está en ello cribados masivos en todos ellos menos en los dos más afectados a día de hoy.

Por contra, tan sólo cuatro municipios de la provincia han logrado ver de lejos la pandemia del coronavirus sin tener registrados ni un solo caso positivo, según los datos de la Junta de Andalucía. Las cuatro localidades en las que el SARS-CoV-2 no ha hecho acto de presencia aún son sólo Pruna, Castilleja del Campo, Almadén de la Plata y El Madroño. Ninguno de ellos en el distrito sanitario Este que es, a día de hoy, el que concentra el mayor número de casos, 997, y la mayor tasa de contagio, con 588,1 casos por cada cien mil habitantes.

Otro parámetro importante para analizar la evolución de la pandemia es que no haya nuevos casos en los últimos 14 días. En esa situación están sólo nueve de los 107 municipios de la provincia, de acuerdo a la información colgada en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Pero en general se trata de pueblos pequeños, con menos de 2.000 habitantes, ya que no hay gran ciudad o cabecera de comarca que no contabilice algún caso en las últimas dos semanas.

En el conjunto de la provincia, en los últimos 14 días, se han diagnosticado por PDIA un total de 5.369 contagiados, el 30,2% del total de casos desde que empezó la pandemia.

La provincia de Sevilla tiene, con 275,4 casos por cien mil habitante, la cuarta tasa de contagio más alta de Andalucía

Respecto a la incidencia de casos por 100.000 habitantes, a día de hoy es de 275,4 casos y se trata de la cuarta más alta de Andalucía. Sólo quedan por delante Córdoba con 262,3 casos por cada 100.000 habitantes, Granada con una tasa de 442 y Jaén con 328,1 casos.

Por comarcas, la situación es desigual. El distrito Sevilla Este alcanza ya una incidencia acumulada de 588,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras los distritos Sur (296,2 casos por cada 100.000 habitantes) y Norte (251,1 casos por cada 100.000 habitantes) también tienen una incidencia superior a la del conjunto de la provincia. El Aljarafe, con 165,7 casos, es el que tiene el indicador comarcal más bajo de la provincia.

A nivel provincial hay 18.458 contagiados en total desde que estalló la pandemia si se tienen en cuenta los resultados de todas las pruebas diagnósticas utilizadas y, en cuanto a los fallecidos, desde que se inició esta crisis sanitaria, hay 422, según las cifras de la Administración autonómica. Un total de 186 corresponden al Distrito Sevilla, 88 al Sur, 81 al Aljarafe, 41 a la zona Norte y 24 al área sanitaria Este.

Nuevo récord de casos diarios

El parte diario de los afectados por Covid-19 en la provincia de Sevilla ha registrado este miércoles un nuevo récord: 730 contagios en 24 horas. Esta cifra nunca antes alcanzada, sumada a los 288 casos confirmados el martes y que también fueron notificados ayer tras solucionar la Junta un fallo en los servidores que impidieron informar de los contagios al Ministerio de Sanidad.

En total, 978 casos confirmados en 48 horas, que elevan la cifra total acumulada a 17.740 y los casos activos a 11.098.

En cuanto a la cifra de fallecidos, otras nueve personas han perdido la vida en las últimas horas a consecuencia de su infección de coronavirus. El total de fallecidos desde principios de la pandemia se eleva a 422.

Los curados crecen a un ritmo que ni de lejos se aproxima al de nuevos positivos y en las 48 horas que van desde las 7:00 horas del lunes y las 7:00 horas de este miércoles, sólo 56 han logrado superar la enfermedad, apenas el 5,7% del total de contagios confirmados en el mismo periodo de tiempo.

Respecto a los brotes, Salud ha informado del aumento de casos en hasta cinco residencias de mayores en la provincia. En concreto en el cetro Fonserrana de Algámitas, donde hay 25 casos confirmados; en la residencia de Utrera, que alcanza los 100 positivos; en el centro Mediterráneo de Morón de la Frontera, con 40 casos confirmados; la residencia Ballesol de Sevilla Este, donde hay 25 casos y el geriátrico Miguel Molinero de Herrera, con 29 casos divididos entre 23 residentes y 6 trabajadores.