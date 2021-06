Más de 2.500 sanitarios de Sevilla han contraído el Covid durante la pandemia

El Covid-19 ha golpeado con dureza al colectivo sanitario de la provincia de Sevilla. Tanto es así que más de 2.500 trabajadores de la sanidad pública sevillana han enfermado por Covid-19 desde que comenzó la pandemia, a los que hay que sumar otros 6.563 que han estado en aislamiento con síntomas de sospecha o por haber tenido un contacto estrecho con un infectado.

Son cifras extraídas de un informe del sindicato UGT a partir de datos facilitados por la Subdirección Técnica Asesora de la Gestión de la Información del Sistema Andaluz de Salud, y a los que ha tenido acceso este diario, del que se deduce que en un año y tres meses de crisis epidémica cerca del 10% del total de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia ha contraído el Covid-19 y un cuarto de estos trabajadores ha tenido que hacer cuarentena por alguna vinculación con el virus.

Entre los porcentajes más bajas de Andalucía

Exactamente, desde febrero de 2020 ha habido a nivel provincial 6.563 empleados de la sanidad pública sevillana en aislamiento preventivo, mientras que 2.560 han enfermado por contraer el virus, lo que supone el 9,77% de la plantilla. Las cifras no incluyen el ámbito privado, ya que el SAS aporta a los representantes sindicales los datos de sus centros. En cualquier caso, a nivel regional, representa uno de los porcentajes de afectación más bajos de la comunidad teniendo por delante a Granada, a la cabeza con un 16,95%, Jaén (11,97%), Córdoba (10,84%), Cádiz (10,68%), Málaga (9,87%) y Almería (9,86%), y sólo por detrás a Huelva, con el 7,95%.

Hasta finales del mes pasado aún había 81 personas de baja por contagio (42), en aislamiento preventivo (38) o por ser trabajadores sensibles (1), de los que 13 formaban parte del personal del Hospital Virgen del Rocío y una cifra idéntica en el Virgen Macarena. Sólo Málaga supera a la provincia sevillana en este parámetro, con 52 infecciones activas entre sus sanitarios. A la cola, Córdoba, con sólo 9 positivos entre su personal de la salud.

Desglosando aún más las cifras del acumulado desde principios de la pandemia recogidas en el informe se pueden concluir otros datos interesantes como que el coronavirus ha tenido en los dos grandes complejos hospitalarios de la provincia el gran foco de infección y contagio, y que también el virus ha afectado a un mayor número de mujeres que de hombres, 1.833 casos en el género femenino frente a 727 en el masculino. No obstante, que las primeras sean mayoría –son el 71,6% del total de infectados frente al 28,3% de los hombres– se debe a la feminización del ámbito sanitario. Porque en proporción con las plantillas, no hay casi diferencias: las mujeres son el 9,68% y los varones, el 10,01%.

Así, entre los dos centros asistenciales principales de Sevilla, Virgen del Rocío y Virgen Macarena, suman más de la mitad (el 57,7%) de todos los sanitarios contagiados durante la pandemia, es decir, 1.478 de los 2.560 contagiados. De esos 1.478 positivos, el grueso se produjeron en los edificios dependientes del Virgen del Rocío con 811, mientras que 667 se correspondieron al Hospital Virgen Macarena.

El resto de contagios, 1.082, se repartieron entre los hospitales de Valme, Osuna, San de Dios del Aljarafe y todos los centros de salud y consultorios de la provincia. En concreto, 571 se dieron en el Área de Gestión Sanitaria Sur, 181 en el Área de Osuna, 170 en el distrito Sevilla, 92 en el distrito Sevilla Norte, 64 en el Aljarafe y cuatro en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla (CTTC).

Enfermeras, las más afectadas

Distinguidos por sus puestos de trabajo, del informe facilitado por la UGT se extrae que cerca de un tercio de los profesionales contagiados desde el inicio de la pandemia son diplomados sanitarios (788). En menor medida ha incidido la Covid-19 en los técnicos medios (588 infectados), en el personal de gestión y servicios (527) y en los licenciados sanitarios (463). Le siguen los enfermeros internos residentes (161) y los técnicos superiores (87).

Por otro lado, el mencionado informe recoge también las actuaciones específicas de prevención y protección frente a la Covid-19 llevadas a cabo por los centros hospitalarios en beneficio del personal especialmente sensible y de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural. En este sentido, se ha priorizado en ambos supuestos la realización del teletrabajo “siempre que fuera compatible con la actividad laboral”, así como la adaptación del puesto de trabajo o bien la reubicación en otro lugar, aplicando los Procedimientos 15 y el 30 del Sistema de Gestión de PRL del SAS.

En último caso, cuando las dos primeras opciones no podían llevarse a efecto, o no garantizaban la adecuada protección del personal, en el caso de trabajadoras embarazadas se ha gestionado la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, y en el caso del trabajador especialmente sensible se ha tramitado la incapacidad temporal.

Respecto a los trabajadores especialmente sensibles en el ámbito sanitario sevillano, hay que precisar que, como consecuencia del virus, 393 profesionales han teletrabajado, 1.724 han adaptado o reubicado su puesto de trabajo y a 147 se les ha tramitado la incapacidad temporal.

En cuanto a las embarazadas, 44 sanitarias han teletrabajado, 302 han adaptado o reubicado su puesto de trabajo y 419 han visto suspendido su contrato por riesgo durante la gestación.