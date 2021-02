La residencia Vitalia Home Parque Alcosa ha denunciado este viernes las "informaciones falsas" que aseguran están trasmitiendo en los medios de comunicación tanto familiares de usuarios como ex empleados a raíz de un brote de coronavirus en el centro por el que han llegado a estar infectados mas de 80 mayores, aunque en estos momentos, aseguran, "sólo se contabilizan 35 contagios". El foco se habría cobrado la vida de 16 residentes, según los familiares, aunque desde el geriátrico no se facilita este dato.

La dirección del centro ha reaccionado este viernes tras varios días de denuncias públicas por parte de un grupo de familiares de mayores que son atendidos en esta residencia sobre las supuestas "barbaridades" que se estarían dando en el interior del edificio en el barrio sevillano de Alcosa. Fue ayer precisamente cuando un ex trabajador aseguró a este periódico haber solicitado la baja voluntaria tan sólo cuatro días después de incorporarse como auxiliar de enfermería por "la sobrecarga y el estrés con la que se trabaja allí" y las "condiciones lamentables" en la que estarían los mayores. Este ya ex empleado aseguró que los residentes "están durmiendo con ropa de calle" y que "pueden estar sentados en una silla desde que se les levanta hasta que los vuelven a acostar a las ocho de la tarde".

Desde el punto de vista sanitario, el auxiliar dijo a este periódico que "no se compran los materiales que el SAS indica que son necesarios", así como un supuesto mal uso de los EPIS, de los que afirma que "son desinfectados", pero no retirados para pasar de una zona Covid a una limpia o el "control" del uso de mascarillas, guantes y demás medios de protección, teniendo que "apuntar cada vez que se coge uno".

En este punto, fuentes del centro han desmentido "algunas informaciones relativas al brote" y aseguran que "se siguen todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias", además de contar con planes propios para hacer frente a la pandemia. "Es incierto que se haya producido ningún tipo de carencia a la hora de atender a los usuarios", aclaran.Sobre las acusaciones vertidas a Diario de Sevilla por este ex trabajador y algunos familiares, señalan que "no se ajustan, en absoluto, a la realidad". Aseguran que se ha "triplicado el número de trabajadores", que actualmente son 80, "para atender de la mejor forma posible a los residentes afectados por el Covid-19 y preservar del contagio a los no infectados".

Igualmente subrayan que hasta la fecha sólo quedarían 35 usuarios positivos en la residencia, "dado que se practican periódicamente los test de detección del virus y han negativizado un buen número de los contagiados".

Las mismas fuentes insisten en que "el personal del centro trabaja sin descanso con las medidas de protección establecidas" y que "todos los residentes reciben la atención necesaria que su estado de salud requiere".

Ante esta situación, el centro anuncia que emprenderá "las acciones legales que considere oportuno" ante "las informaciones falsas que se están trasladando a los medios de comunicación" y recalca que "los familiares de los residentes son informados de la situación en todo momento.