Una alumna de Erasmus de Derecho da positivo y obliga a extremar las medidas

Una alumna italiana que estudia Derecho en la Universidad de Sevilla con una beca Erasmus ha dado positivo en el virus Covid-19. Se trata de una joven de 21 años cuyo caso ya estaba registrado en los datos oficiales pero que hasta ahora se desconocía su vinculación con la Universidad de Sevilla.

Así lo ha confirmado a este periódico el decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, quien ha informado también del aislamiento preventivo de otras dos estudiantes que mantuvieron contacto con la joven italiana.

"Nos hemos enterado porque una de las alumnas aisladas se puso en contacto con sus profesores y les informó de que no podía acudir a clase porque estaba en aislamiento preventivo, no en cuarentena", explica Alfonso Castro. "He enviado un comunicado a los profesores, alumnos y al personal de administración y servicio informado de lo ocurrido porque creo que es fundamental estar informado para poder mantener la calma y que no haya alarmismo".

Ambas alumnas en aislamiento acudieron personalmente a los servicios sanitarios tras presentar síntomas similares a los que produce el coronavirus. "A ambas estudiantes les dijeron que, por su síntomas, podrían tener el virus, y les indicaron que se quedaran en sus domicilios aisladas de manera preventiva".

Ahora se investiga si la alumna italiana sólo recibía clases en la Facultad de Derecho o también en la de Económicas, ya que no se descarta que la joven estuviera estudiando una doble titulación con asignatura en ambos centros universitarios.

El decano de Derecho confirma que se han intensificado las labores de limpieza y desinfección de las instalaciones de la Facultad de Derecho. "Las medidas de higiene y ventilación en la Facultad se están extremando desde hace días en todas nuestras instalaciones. A diario se limpia con lejía según los protocolos de desinfección en servicios y aulas", asegura Alfonso Castro, quien reconoce que en los últimos días se ha notado una menor asistencia de alumnos a las diferentes clases.

"He solicitado al rector que tome de modo urgente ante estos nuevos casos las medidas necesarias para garantizar, en lo posible, la salud de cuantos trabajamos en la Facultad y de nuestros estudiantes, así como en su caso sobre el desarrollo de la docencia en relación con los grupos afectados y, de ser necesario, a nuestro Centro en su conjunto, así como se facilite a toda la comunidad universitaria la información de que se disponga, naturalmente dentro del escrupuloso respeto a la protección de los datos de las personas", señala el decano de la Facultad de Derecho en un comunicado

"Creo que es necesario informar para evitar la histeria y que sería adecuado valorar suspender las clases en la Universidad de manera preventiva y así se lo he hecho saber al rector, Miguel Ángel Castro", añade Alfonso Castro a este periódico

Este es el segundo caso confirmado de coronavirus en la Universidad de Sevilla tras la confirmación el pasado jueves del positivo por Covid-19 de una alumna de la Facultad de Comunicación que había viajado recientemente a Italia junto a su madre y dos amigas.