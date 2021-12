Varios barrios sufren cortes de luz en las últimas semanas

Varios barrios de la ciudad ajenos a Torreblanca y Polígono Sur –donde los cortes de luz en los últimos años se deben siempre a los enganches ilegales para las plantaciones de marihuana y perjudican a muchos más vecinos que pagan el recibo– están sufriendo cortes de energía en las últimas semanas que nada tienen que ver con los enganches ilegales.

Zonas como Triana, El Porvenir y Parque Alcosa, entre otras, vienen sufriendo recientemente cortes más intensos que coinciden con horarios de trabajo, lo que impide cualquier tarea con el ordenador, navegar por internet o recargar pequeños electrodomésticos, teléfonos o tabletas.

Desde Endesa se explicó este jueves que estos cortes no responden a ninguna indicencia relevante que se haya dado en la red eléctrica de Sevilla capital, sino a “descargos programados” por las obras de refuerzo de las infraestructuras de la compañía repartidas por todos los barrios.

La empresa afirma que estos “descargos” consisten en la interrupción del suministro durante las horas en las que los técnicos tienen que trabajar con seguridad en el refuerzo de las líneas. Endesa recalca que la compañía ha destinado una inversión de 43 millones de euros para reforzar entre este año y 2022 la infraestructura eléctrica de la ciudad con vistas a mejorar la calidad del servicio.

Sobre las quejas de ciudadanos por los cortes, la compañía asegura que antes de realizarlos se colocan carteles informativos con los días y horas de esas interrupciones.

En Torreblanca, Endesa corrobora que los cortes de luz se han acentuado con la llegada del frío desde hace más de una semana. Los vecinos de las calles Olmo, Pino y Nogal llevan entre dos y tres días sufriendo largos cortes de luz de 8 a 10 horas que les impiden tomar comida caliente para sus hijos pequeños y darles calor para que no pasen frío, relata José Ramón, vendedor ambulante.

“Tengo que calentar a mis hijos con la calefacción del coche. He tenido que comprar un camping gas para calentar el agua y que mis hijas pequeñas puedan ir al colegio. Dormimos todos en el sofá para darnos calor. No se puede soportar”. Nos dan horas de luz a 125 para encender bombillas, pero no da para agua caliente ni lavadoras”, denuncia José Ramón.

Endesa responde que busca una solución eficaz para atajar estos enganches ilegales y sus efectos con el Ayuntamiento y las entidades vecinales de Torreblanca y Polígono Sur.