La crisis de natalidad en Sevilla capital deja en los colegios más de mil plazas de tres años vacías

La crisis de natalidad vuelve a dejar huella en los colegios de Sevilla capital. Tras el proceso de solicitud de plazas y asignación de éstas, en toda la ciudad se han quedado más de mil puestos sin cubrir en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, esto es, para los alumnos de tres años. Hay vacacantes en los 11 distritos educativos de la capital andaluza. El porcentaje más alto se alcanza en el conformado por la Oliva y el Polígono Sur, aunque en este caso, además de los factores demográficos, influyen otros condicionantes sociales y culturales que provocan el desapego de las familias a escolarizar a sus hijos en esta etapa no obligatoria.

A finales de mayo, la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP daba a conocer los datos generales de la escolarización para el curso 2024/25 en la provincia de Sevilla. En total, se ha quedado libre la cuarta parte de la oferta escolar. Esto supone que casi 5.000 puestos para niños de tres años están sin ocupar. Para dicha edad, se habían recibido en los colegios públicos y concertados 14.598 solicitudes. La administración había presentado 19.362 plazas. Las vacantes suponen un 24,6%, casi una cuarte parte.

La causa principal de que las aulas no se completen obedece al desplome de la natalidad que sufre la provincia, como toda España, desde hace más de una década. La capital hispalense, en este sentido, no supone una excepción, aunque sí es cierto que en la ciudad los estragos son menores. Las vacantes en Infantil de tres años suponen el 17,8% de una oferta conformada por 5.809 plazas. Se han quedado libres 1.035. El porcentaje que suponen, aunque importante, no llega a los niveles que se registran en toda la provincia, algo lógico al ser la ciudad y su área metropolitana las que concentran mayor población.

El Polígono Sur, el de más vacantes

Sobran plazas en Infantil de tres años en los 11 distritos educativos en los que se divide la capital. En ninguno de ellos el peso porcentual de las vacantes respecto a la oferta es menor al 11%. El dato más elevado lo registra la demarcación formada por el Polígono Sur y la barriada de la Oliva. Esta zona cuenta con 198 puestos (la oferta más reducida), de los que 66 están sin ocupar, esto es, un 33,3%, prácticamente un tercio. En este caso no sólo influye la crisis demográfica, sino factores sociales y culturales. Se trata de colegios situados en barrios necesitados de transformación social, donde las familias no están conscienciadas lo suficientemente de la importancia de llevar a sus hijos a la escuela desde temprana edad, aunque se trate de una etapa que no es de escolarización obligatoria. Aún queda mucho trabajo por hacer en este aspecto.

El siguiente distrito con el porcentaje más alto de vacantes se encuentra en el polo opuesto de la ciudad, el conformado por Macarena y San Jerónimo, que incluye también zonas necesitadas de transformación social. De las 325 plazas de Educación Infantil ofertadas, se han quedado libres 96, el 29,5%, muy por encima de la media de la capital y la provincia. Cifra, de igual modo, condicionada por factores sociales, al margen de los demográficos.

El caso del Casco Antiguo

Los otros distritos con porcentajes de vacantes por encima de la media de la ciudad son Torreblanca (con el 24% de vacantes), Pajaritos-Rochelambert (con el 23,4%) y atención a los dos siguientes: el Casco Antiguo (18,8%) y Puerta Osario-Santa Justa (17,9%). Mientras que en los dos primeros a la crisis de natalidad se unen condicionantes socioeconómicos (el distrito de Los Pajaritos y Rochelambert aglutina algunos de los barrios más pobres de España), en el caso del Casco Antiguo y Puerta Osario son factores bien distintos. En estos dos casos ejerce un gran peso la presión turística de zonas situadas muy cerca de los principales enclaves patrimoniales de Sevilla. El hecho de que cada vez haya más viviendas para visitantes y menos para vecinos provoca el éxodo de las familias y, por ende, de los niños. Prueba de ello es la situación que sufren los colegios de la céntrica calle Mateos Gago, convertida en una hilera continua de bares y tiendas de souvenirs. En el Casco Antiguo "salvan" las cifras los centros situados en su borde, especialmente en la zona norte, al nutrirse la mayoría de ellos de vecinos de barrios limítrofes, situados al otro lado de la Ronda Histórica.

Por debajo de la media de vacantes de la ciudad se encuentran Triana-Los Remedios, San Pablo-Santa Clara y Bami-Heliópolis. En las tres demarcaciones el porcentaje de vacantes se sitúa en un 16,9% de la oferta para Infantil de tres años. Los datos más bajos son los de Ciudad Jardín-Porvenir, con un 11,6%, y Sevilla Este-Parque Alcosa, con un 11,3%. Se trata de distritos que acogen a un buen número de barrios y están densamente poblados, lo que contribuye a frenar los efectos de la crisis de natalidad.