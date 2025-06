Cumbre de la ONU en Sevilla: Cena de los sentidos en el Palacio de las Dueñas

El Palacio de las Dueñas está rodeado por un entramado de calles estrechas donde desde la calle Gerona o Santa Ángela hasta el convento del Espíritu Santo ha sido comprobado y recomprobado por la Policía. Incluso hay obras, como la de la calle Dueñas, que se han tapado para la cena, pero que en los próximos días volverán a abrir la zanja. Algunos vecinos contaban que varios comercios tuvieron que cerrar y que aparcar fue “un auténtico tormento” durante todo el día.

La mayoría se lo tomó con humor: “No había visto nunca tanta Policía por mi barrio, ni en Semana Santa”. El aforamiento de calles también tuvo su guasa. “Han puesto las vallas los mismos que las de San Isidoro”. Pero no todos se tomaron las cosas del mismo modo. La cumbre de la ONU ha pillado por sorpresa a muchos; una muestra más de la lejanía entre los políticos y los ciudadanos. “No sé por qué no puedo aparcar aquí como todos los días”, protestaba una señora.

Mientras tanto no dejaban de pasar las comitivas de los distintos mandatarios, que se bajaban de los coches justo en la esquina de la calle Dueñas con Doña María Coronel para dirigirse al Palacio bajo un cielo tórrido.

Las fotos de la cena de la cumbre de la ONU en el Palacio de las Dueñas de Sevilla / EFE

No sabemos si el mismo limonero que estaba en el recuerdo de Machado seguía en el patio del palacio, pero seguro que a las ocho de la tarde buscaban su sombra muchos de los invitados a la cena ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los jefes de Estado y delegaciones de los países participantes en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el desarrollo de la ONU. Muchos de los hombres optaron por dejar la corbata en casa y la mayoría de las mujeres no pararon de mover el abanico buscando aliviar las altas temperaturas.

Desde las 19:30 los agentes restringieron no sólo el paso a los vehículos, sino también a los peatones. El DNIpermitía entrar a casa, si no, los agentes acompañaron a quienes querían volver a casa. Pocos curiosos –los más de 40 grados pudieron más que ir a ver a unos políticos a los que pocos reconocían–. Dentro, Pedro Sánchez, quien fue abucheado por algunos vecinos a su llegada, acompañado de Begoña Gómez y casi todos los ministros atendieron a los jefes de Estado, ministros y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que fue recibido con un tímido aplauso. Aquien no saludó fue ni al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ni el alcalde de la ciudad anfitriona, José Luis Sanz. Ninguno de los dos fueron invitados a la cena oficial.

Antes de comenzar la cena, el patio del Palacio se llenó de música, la Academia del Piaccere, con su música renacentista, el baile de Ana Morales, y la voz de la soprano Quiteria Muñoz hicieron del comienzo de la velada una experiencia para abrir los sentidos para impregnarse de los sonidos y sentidos de la ciudad. Una visión innovadora de la cultura tradicional para una cumbre que pretende “cambiar el rumbo” de numerosos países de desarrollo.

Las fotos de la cena de la cumbre de la ONU en el Palacio de las Dueñas de Sevilla / EFE

El espectáculo comenzó con el recitado de una estrofa del poema Soñé que tú me llevabas, de Antonio Machado, cuya infancia está íntimamente ligada al palacio de las Dueñas. Unos artistas que son una muestra del talento español. Así, la Accademia del Piacere, tiene el Premio GEMA al Mejor Grupo Renacentista. Por si fuera poco la música como aperitivo a la cena ideada por Juanlu Fernández, la bailaora Ana Morales, Premio Lorca, Premio Nacional de Danza de Baile Flamenco y reconocida con el premio Giraldillo al Baile de la Bienal de Flamenco de Sevilla, puso imagen a la música. La voz llegó con la soprano Quiteria Muñoz, ganadora del Concurso Mirna Lacambra y del Premio del Público en el Festival Della Valle d’Itria, Italia, con una actuación que fusiona raíz de la música clásica con la sensibilidad actual.

Una actuación que arrancó los aplausos de los asistentes, que pasaron seguidamente a los jardines para seguir disfrutando de los sentidos, esta vez, el del gusto y el olfato, gracias a la cocina de Juanlu Fernández. El chef jerezano que cuenta con dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol.