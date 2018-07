El debate de la ciudad se convierte en el preludio de la precampaña

Oposición y gobierno municipal se enzarzaron ayer en un debate sobre el estado de la ciudad con pleno sabor a precampaña electoral, no sólo de cara a las municipales de 2019 sino ante un posible adelanto de las eleccionesandaluzas. Ante la valoración general de la oposición de que la ciudad no funciona después de tres años de mandato, Antonio Muñoz, portavoz del equipo de Espadas, hizo una defensa a ultranza del alcalde y se dedicó a repartir leña a diestro y siniestro.

Los acusó de no presentar propuestas, lo que provocó la queja general, sobre todo de Susana Serrano (Participa), que le reprochó su “poca vergüenza”. Al portavoz del PP Beltrán Pérez le dijo que “no es el candidato ideal, sino el candidato Loreal” porque se presenta “maquillado” como un político nuevo y sin mácula cuando “tiene la mochila llena de incumplimientos con los barrios” en el gobierno de Zoido. “Usted no es Pablo Casado, sino más bien Javier Arenas por la cantidad de años que lleva en política”, dijo.

Al portavoz de Ciudadanos le acusó de ser “Hamlet o la madrastra de Blancanieves mirándose al espejo” por sus “imposturas” y por no decir a qué juega y qué ofrece. A la portavoz de Participa Susana Serrano le dijo que su intervención sobre la tala de árboles había sido “esquizofrénica”, y esta le espetó que está cansada de que la tache de “loca y de sin sentido” y no responda lo que se le pregunta.

Muñoz, al cierre del primer turno de intervenciones, dijo que esta ciudad tiene “un gran alcalde” y que lamenta que los grupos de la oposición estén “frustrados porque se han encontrado con un gobierno estable”.

Minutos antes de su portavoz, el alcalde Juan Espadas había defendido en el debate sobre el estado de la ciudad que en estos tres años de mandato “estamos cumpliendo” las diez líneas marcadas en 2015, que queda mucho por hacer, y que “Sevilla cuenta mucho más que antes”. El regidor mantuvo que la situación económica de la ciudad ha mejorado mucho (la deuda ha bajado 93 millones, 16.000 parados menos que cuando llegó en 2015 y se han reactivado los programas de empleo) y trazó un balance positivo de las ayudas sociales a familias en situación de necesidad, de las inversiones en colegios, de la reactivación de licencias, y de reactivar el Parque Científico y Tecnológico Cartuja.

Según sus datos, el Ayuntamiento ha destinado un millón de euros al año para combatir la pobreza energética, ha atendido a “unas 6.000 personas” en la Oficina Municipal de Vivienda, ha adjudicado 593 viviendas públicas e invertido una media de 4 millones al año en los colegios públicos.

El regidor socialista elogió también su gestión de turismo y cultura. En empleo, el alcalde esbozó durante la sesión plenaria y luego amplió a la prensa, tras el pleno, que el gobierno local ciudad va a contar con 12,5 millones de euros del Fondo Social Europeo para programas de formación laboral, y recordó que se invertirán en la ciudad 15,6 millones de euros del superávit y se implantarán las 35 horas para los empleados municipales.

sevilla “estancada”

Este balance tan idílico no lo comparte la oposición. El portavoz del PP, Beltrán Pérez, afirmó que Sevilla está “en el mismo sitio” que cuando Espadas comenzó a gobernar por cinco motivos: la ausencia de un modelo de ciudad, que no se solucionan los clásicos grandes asuntos de la ciudad, el deterioro de los servicios públicos municipales, no buscar el interés de la ciudad, y la pérdida de presencia e influencia de Sevilla en España y en Andalucía.

En población, señaló que Sevilla es “la ciudad de más de 300.000 habitantes que más vecinos ha perdido en toda España”.

En desempleo, que de las 54 capitales que han reducido su porcentaje de desempleados, Sevilla ocupa el puesto 38 en el ranking. “Hay 37 capitales de 54 en las que el desempleo se reduce más que en Sevilla, que han hecho mejor sus deberes y que han contribuido a la generación de empleo mejor que usted señor Espadas. Sevilla es de las ciudades que peor resultado arroja de España”, criticó.

En turismo, censuró que se deje fuera del órgano de gestión a los profesionales del sector. Y del Metro reiteró que la red debe ser subterránea y no un tranvía.

Pérez avisó de que Sevilla sigue sin grandes proyectos, con calles sucias y pérdida de calidad y eficacia de los servicios municipales y sin modelo definido para el casco histórico. Y que Espadas ha caído en “el inconformismo y la resignación”, cediendo a los intereses del Gobierno autonómico de Susana Díaz y siendo un alcalde “sumiso” a la presidenta de la Junta .

un árbol sin frutos

González Rojas, líder de IU, definió el gobierno de Espadas como “un árbol amortizado que no ha sabido dar los frutos” que necesita la ciudad y “está lleno de ramas podridas” y cree que el alcalde merece un Goya como papel secundario. “No ha sido un jardinero valiente: sumiso con la Junta y ahora con el Estado”, sostuvo.

Y le preguntó con quién ha cumplido si la desigualdad social es la tónica de la ciudad, no le salen las cuentas de la reducción del paro porque el empleo creado es precario, no ha habido más participación ciudadana que la consulta de la Feria, la ciudad es menos verde cada vez, sin restricciones de tráfico en el casco antiguo y sin planes contra el cambio climático que sean una realidad, y criticó las modificaciones del PGOU.

El líder de IU acusa al alcalde de “mojarse lo menos posible e intentar contentar a unos y a otros” y que eso provoca “frustración y decepción” en los sevillanos.

burbuja comercial

Susana Serrano, líder de Participa Sevilla, acusó al alcalde de hacer de la ciudad “una burbuja turística y de grandes centros comerciales” que provocan paro, desigualdad e inmovilismo, de dejar a la capital sin plan de movilidad después de tres años, de no planificar un transporte metropolitano en superficie que no hipoteque el futuro de la ciudad, de no poner solución a la turistización y al boom de los apartamentos turísticos, de los desahucios que sigue habiendo y de vender la Gavidia.

cobardía política

El grupo de Ciudadanos dijo que el alcalde esta “dominado por la cobardía política” para abordar cualquier asunto espinoso y, de su gobierno, que ha iniciado una “podemización” por instrucción del nuevo Gobierno central, de improvisación y falta de modelo de ciudad, como le sucedía a Zoido; y de tener superávit porque no ejecuta los presupuestos y cobra los impuestos más altos a las empresas. Sobre el Metro, pidió a Espadas que, ahora que está el PSOE en la Junta y en el Gobierno central, exija la red de Metro y no dé gato por liebre a los ciudadanos con un tranvía.