Movilización contra la tala de árboles

Vecinos de distintos barrios de la ciudad protestaron ayer ante el Ayuntamiento contra la tala de árboles. Ante las duras críticas de tres grupos de la oposición (Participa, IU y C’s) sobre estas acciones y sobre los 8.000 vecinos que han firmado en contra, el alcalde Juan Espadas reiteró en el pleno del debate de la ciudad que “detrás de cada tala hay un técnico que avala que es la mejor solución” por seguridad.

Fuera del pleno, el director de Parques y Jardines Adolfo Fernández Palomares respondió a la prensa que “no tiene ningún fundamento” la denuncia judicial contra el Ayuntamiento por la tala de cuatro olmos en el Pumarejo. Añadió que la evaluación de los árboles que se talan no es sólo la del informe de 2015: “todos han sido reevaluados por técnicos cada vez que se han ido a apear” (denominación eufemística que se aplica a la tala). El director asegura que no se puede dar otra alternativa a esos árboles que hay que talar y que en verano se poda porque así lo indican los técnicos en los informes que firman. Admite que él no es un experto en poda y que se fía del criterio de los técnicos.

Los convocantes de la protesta interrumpieron y fueron desalojados hasta en seis ocasiones de la sesión plenaria de poco más de dos horas sobre el debate del estado de la ciudad por desplegar pancartas contra la tala.

El punto de humor lo puso Participa al llamar “Juan Serrucho” al alcalde

Entre las críticas de la oposición municipal, el punto de humor lo puso la portavoz de Participa Susana Serrano cuando espetó al alcalde que en la ciudad ya se le está llamando con el sobrenombre de “Juan Serrucho” por talar sin aplicar otras medidas alternativas en estos tres años. Los populares están a favor de las talas cuando los árboles suponen un peligro y molestias para los ciudadanos.

Espadas acusó a los grupos de la oposición de postureo político. “Menos tontería política y más rigor técnico”, dijo, y reiteró que no hay más remedio que completar las últimas talas de emergencia por seguridad.

En avenida de Cádiz ya se han talado 16 árboles y otros dos que iban a talarse se han dejado con poda rigurosa. En esta calle había un total de 59 árboles (9 son naranjos y 50 plátanos de sombra), así que quedan en pie 43.

Recurso de IU

El Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó ayer un recurso de reposición contra los últimos contratos adjudicados por el gobierno local a cuatro empresas, por la vía de emergencia, para talar centenares de árboles en diferentes calles de la ciudad. En el recurso se dice que tales actuaciones “no se ajustan a derecho” y que este proceso se encuentra plagado de irregularidades.

IU pide que se anulen cuatro contratos para talar 329 árboles en el plazo de 15 días, que sumarían un importe cercano a los 90.000 euros y que han sido adjudicados con carácter de emergencia y sin tramitar expediente alguno. El objetivo es intentar frenar el “arboricidio”.