La oposición recrimina a Espadas que la ciudad de Sevilla sigue con carencias

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla trazaron este miércoles un balance negativo sobre el estado de la ciudad en el ecuador del mandato de Juan Espadas (PSOE) y acusaron directamente al regidor de haber descuidado la gestión diaria por sus aspiraciones políticas para ser presidente de la Junta de Andalucía.

Las frases en el pleno Juan Espadas (alcalde): “Hemos cumplido el 70% de las medidas que acordamos en julio de 2020” Rafael Belmonte (PP): “Ha quemado usted la ciudad para subir un escalón más en la política” Álvaro Pimentel (portavoz Cs): “El gobierno no ha estado centrado en la ciudad y Sevilla no está mejor” Susana Serrano (portavoz Adelante): “Hay un declive evidente en la gestión del día a día. Están fallando” Cristina Peláez (portavoz de Vox): “Es necesario un alcalde a tiempo completo. Apoyamos que se marche ya”

En las tres horas que duró la sesión plenaria extraordinaria, el PP, Cs, Adelante Sevilla y Vox coincidieron en que la capital andaluza sigue con importantes carencias y no está mejor que antes por el aumento de la inseguridad y las botellonas, por la falta de limpieza de las calles de los barrios, por la escasez de ayudas para autónomos, pymes y empresas, por las deficiencias sociales y económicas de los seis barrios más pobres de España, por la escasez de trabajo que genera las colas del hambre, por la necesidad de mejoras en los parques empresariales, y por la falta de sombra, agua y otras medidas bioclimáticas para luchar contra el cambio climático.

Los arpones más duros que lanzó la oposición fueron para recriminar a Espadas por la jornada parcial que dedica a la ciudad debido a su carrera política hacia la Junta e incluso Vox le reiteró que se marche ya y deje la Alcaldía.

“El gobierno en los últimos meses no ha estado centrado en los asuntos de la ciudad, sino disperso y la ciudad no está mejor que hace un año”, declaró desde Ciudadanos su portavoz municipal Álvaro Pimentel.

“Ha quemado usted la ciudad para subir un escalón más en la política y se va del cargo sin culminar nada, solo la ampliación del tranvía”, le espetó Rafael Belmonte, del PP, quien trajo al pleno una lista con la treintena de municipios andaluces que ha visitado Espadas en los últimos meses y declaró sin tapujos que el PP de Juanma Moreno ganará la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones. El portavoz adjunto del PP Juan de la Rosa fue más allá al acusar a Espadas de que “a medida que ha ido (usted) subiendo, ha empeorado la vida de los sevillanos”-

No faltó la crítica dura incluso desde el grupo político de izquierdas. “Hay un declive evidente en la gestión del día a día. Ustedes están fallando, y el fallo con (el contrato de) los toldos es muy significativo”, se quejó Susana Serrano, portavoz de Adelante Sevilla, quien opinó que el gobierno local quiere ocultar esa “gestión del alcalde a medio gas” con fotos enviadas a los medios de comunicación que no son más que “cortina de humo” y “marketing político”.

“La ciudad ha pasado de tener un alcalde inoperante en muchos aspectos a tener uno ausente. Es necesario un alcalde a tiempo completo. Apoyamos que se marche ya como opinan la mayoría de los sevillanos”, fue la frase que le dedicó la portavoz de Vox Cristina Peláez.

La respuesta del alcalde, que no pudo ocultar su malestar, fue señalar que el gobierno municipal socialista no tiene rival político por el momento en Sevilla y que no se marcha porque sigue siendo imprescindible. “Si no me marcho es porque creo que como alcalde sigo siendo imprescindible para la buena marcha de la ciudad, con mi equipo solvente”, dijo. Y señaló que sus viajes a otras ciudades como dirigente socialista en estos dos últimos meses no afectan al trabajo que desarrolla su equipo. Por eso pidió respeto a su trabajo y al de su equipo y que los grupos de la oposición se centren en los asuntos importantes.

Sobre las críticas que le dedicó la oposición en bloque por la jornada parcial que tiene desde que trabaja activamente en su candidatura a presidir la Junta, Espadas empezó su réplica recordando al PP que todos los alcaldes importantes de los populares compaginaron durante muchos años su cargo con el de parlamentario andaluz, y que el PP no es alternativa ninguna al PSOE en Sevilla porque el PP tuvo “el peor gobierno municipal” con Zoido.

Espadas aseguró que el estado de la ciudad para la oposición se resume en el contrato fallido de los toldos y en la jornada diaria del alcalde. El regidor socialista defendió la gestión de su mandato al estar basada en “combatir la crisis causada por la pandemia” con más de 50 millones de euros destinados a gastos extraordinarios entre medidas sanitarias, sociales, económicas y fiscales, que han supuesto reducir los ingresos municipales en más de 90 millones ,manteniendo la deuda municipal en buen nivel.

“Nadie nos puede decir que nos pusimos de perfil o que no estuvimos a la altura, aunque siempre habrá quien pueda decir que pudimos hacer más”, declaró el alcalde socialista. El gobierno local asegura que ha cumplido el 70% de las medidas que se acordaron con los grupos políticos en julio de 2020 para afrontar la reactivación económica ante la crisis del covid.

Espadas añadió que aparte de combatir la crisis se ha planificado para el medio y largo plazo, entre otros con los 90 proyectos para los que se han pedido fondos europeos. Por todo ello, considera que Sevilla está asumiendo sus retos como ciudad para situarse en una buena posición en el panorama nacional.

La portavoz de Vox Cristina Peláez respondió al alcalde que es un “ingenuo” si cree que el PSOE no tiene rival político en estos momentos en Sevilla cuando las encuestas dicen lo contrario y acusó a Espadas de tener “una desconexión total con los problemas reales”.

Vea el vídeo de la sesión íntegra del pleno extraordinario pulsando aquí.