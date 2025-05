El Defensor del Pueblo Español admite a trámite la queja vecinal sobre el nuevo estadio del Betis

El proyecto del nuevo estadio del Betis ha llegado a manos del Defensor del Pueblo Español Ángel Gabilondo, que ha admitido a trámite la queja de nueve entidades y asociaciones vecinales de los barrios de Heliópolis, Pedro Salvador, Siete Calles, Reina Mercedes, Bermejales y Sector Sur-Las Razas.

Así lo confirmó ayer a este periódico la citada Oficina. Con fecha del pasado martes 20 de mayo, la Institución estatal ha respondido que "procede a admitirla y con fecha de hoy se inician actuaciones con el ayuntamiento de Sevilla y se valorará la apertura de actuaciones ante otras administraciones públicas".

Precisamente este jueves a las 19:00 se ha celebrado una asamblea vecinal de las nueve entidades que se están movilizando contra el proyecto del nuevo estadio del Betis. Con el título El proyecto del nuevo Benito Villamarín, se abordará en qué afecta a estos barrios el proyecto, qué se puede cambiar y cómo colaborar. Ha sido en el salón de actos del IES Heliópolis, calle Guadalbullón.

Las entidades afectadas acudieron al Defensor para pedir amparo ante la falta de respuestas a sus demandas por parte de otras administraciones (la Alcaldía de Sevilla, el ministerio con competencias en Deportes y la Subdelegación del Gobierno). Las asociaciones pedían a estas administraciones que hicieran cumplir lo dispuesto para "salvaguardar las condiciones de seguridad mínima requeridas para celebración de eventos deportivos de asistencia masiva y que no se autorice la ocupación del último espacio libre en las inmediaciones del estadio Benito Villamarín por suponer un riesgo para la convivencia y calidad de vida de los barrios del sur de la ciudad".

Estas son las entidades firmantes:

Asociación de vecinos Bermejales Activa

Asociación de vecinos Foro de Heliópolis

Asociación de vecinos Heliópolis Las Siete Calles

Asociación de vecinos Los Andes de Heliópolis

Asociación Palmera Agenda 1929

Asociación Parque Vivo del Guadaíra

Asociación de vecinos Pedro Salvador

Asociación de vecinos Puerto de Sevilla

Asociación de vecinos Reina Mercedes

Estos escritos no han tenido respuestas, lamentan las citadas entidades, salvo el remitido a la Subdelegación del Gobierno que, con fecha de 24/07/2024, contestó que en razón de sus competencias prestará colaboración y asesoramiento que se le requiera tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a cualquier otra institución, y que hasta la fecha a esa Subdelegación no se le ha requerido ningún tipo de actuación o informe.

En la queja, piden al Defensor del Pueblo que exija a las administraciones cumplir con la legalidad, salvaguardar las condiciones de seguridad mínima requeridas para celebración de eventos deportivos y de otra índole de asistencia masiva, así como el derecho de los vecinos al disfrutar de un medio ambiente sostenible, de participar en el urbanismo que les afecta, y de no conculcar el precepto constitucional de evitar la especulación urbanística que dañe el interés público, ya que a juicio de los demandantes es "el interés lucrativo privado la razón última que sostiene este proyecto, ello y el poder omnímodo de un club de fútbol apoyado por una gran masa social que abre puertas y cierra bocas hasta el punto que a juicio de las asociaciones vecinales las denuncias y reivindicaciones han sido silenciadas sistemáticamente por la prensa local, salvo alguna excepción, y no atendidas por las administraciones".

Igualmente las asociaciones denunciaron ante el Defensor del Pueblo "el trato a favor y connivencia de las administraciones con los intereses del club deportivo, cuya prueba palmaria es la resolución del trámite la Evaluación Ambiental de esta operación urbanística cuyo expediente se ha resuelto sin respetar el plazo de alegaciones que se le concedió a la asociación Ecologistas en Acción".

Respuesta del Club

La dirección del Club bético ha recalcado a este periódico que su proyecto cumple la legalidad, que "no aumenta el aforo del estadio, de modo que, cuantitativamente, no se modifican las actuales condiciones de partida en cuanto a ocupación" y acusa a las entidades de organizar una "campaña de intoxicación de unos pocos que pretenden alarmar a la ciudadanía y a la afición verdiblanca".

La dirección del Betis incide en que el proyecto del Nuevo Estadio Benito Villamarín "mejorará las condiciones urbanas de evacuación y seguridad del recinto actual". Y recalca que "el Real Betis Balompié cumplirá en su proyecto escrupulosamente la normativa vigente sobre la seguridad en los estadios, como no puede ser de otra manera. En el caso de que no lo hiciera, lógicamente no obtendría ni siquiera la licencia de apertura para poder desarrollar su actividad. No se trata de un dato subjetivo u opinable, o se cumple o no se cumple", aclara el club.

Alegaciones vecinales

Las asociaciones y entidades presentaron en marzo alegaciones al Avance del Estudio de Ordenación del Nuevo Estadio Benito Villamarín, al considerar que la construcción de 32.000 m² de suelos de usos terciarios tensionarían aún más un sector ya saturado, afectando gravemente a la calidad de vida y al paisaje urbano heredado de la ciudad de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Denunciaron que por el convenio firmado en 2003 entre el club y el Ayuntamiento de Sevilla, este último va a otorgar al Betis el derecho de uso del único espacio libre existente en el entorno al estadio y modificó el planeamiento para cambiar el uso de zona verde por un uso deportivo privado en el que -de hecho- se permite cualquier uso terciario y una edificabilidad de cerca de 32.000 m² que colmataría ese espacio libre.

"Esta modificación , a juicio de las entidades, atenta al interés público por lo desproporcionado entre lo que recibe cada parte, y dado que tal actuación supone un grave perjuicio a la calidad de vida de los vecinos", aseguran.

Consideran que el Estadio Benito Villamarín se encuentra situado en un entorno urbanístico saturado y carente de espacios libres adecuados para establecer un perímetro de seguridad conforme a las recomendaciones de la FIFA y de del Consejo de Europa conforme a lo aconsejado por el Convenio de Saint-Denis sobre la organización de acontecimientos deportivos seguros y protegidos, que comprometen a España como signatario de dicho acuerdo internacional, ratificado el 23 de mayo de 2017. Manifiestan en dichos escritos igualmente que las recomendaciones sobre la seguridad en el perímetro del estadio y en los puntos de ingreso y de salida, así como la existencia de un área de seguridad para facilitar la rápida evacuación, se consideran imprescindibles para garantizar la seguridad de los asistentes al estadio.

"Si bien estas recomendaciones (Consejo de Europa 2015, Recomendaciones del Comité Permanente sobre Protección, Seguridad y Servicio en los Partidos de Futbol y en otros Eventos Deportivos) no pueden ser directivas, dada la gran variedad de situaciones en cuanto a antigüedad, tamaño y diseño de los miles de estadios europeos y las circunstancias de cada Estado, sí parece sin embargo inexcusable la aplicación de estas recomendaciones cuando se trata de obra nueva, como es el caso de una edificación aneja al nuevo estadio Benito Villamarín -tan discutida- de 31.500 m2 con usos todavía por definir. Esta construcción complicaría la movilidad en el entorno del estadio, el manejo de los asistentes a los partidos y comprometería su seguridad, al colmatarse el perímetro del nuevo estadio, aumentar la presencia de personas por la capacidad de carga de los miles de metros cuadrados edificados y dificultar una teórica evacuación de emergencia, que debe completarse hasta un lugar protegido en un tiempo máximo de ocho minutos, según los estándares de seguridad exigidos (art. 43 y 44 de las Recomendaciones)".

En un informe anejo al escrito se describe el proceso de construcción del Estadio, que se ha realizado sobre una parcela manifiestamente pequeña para los usos allí instalados, como ha sido reconocido por distintos técnicos y especialistas. Por ello consideramos que el club en las dos últimas ampliaciones de los años 2000 y 2017 ha ocupado espacio público sin que haya trascendido el procedimiento realizado para alterar el parcelario y ocupar suelo y vuelo público.

Para las entidades vecinales, las condiciones del entorno no son las óptimas para el desarrollo seguro de actividades deportivas de asistencia masiva. Su situación en un medio urbano, la presencia de calles de escasa sección que necesitan ser cortadas cuando se realiza un acto deportivo, y la ausencia de espacios libres que pudieran servir como refugio para facilitar un acceso y una evacuación, seguras no son conformes a las recomendaciones y convenios internacionales. En el informe se comparan la superficie libre existente estimada en el entorno inmediato de otros grandes estadios españoles, y los valores del estadio del Betis son los más bajos, con diferencia, valores que aún se reducirían más.

También en dicho informe se hace un recorrido por las hemerotecas para reseñar "los numerosos favores que las sucesivas corporaciones han realizado a los clubs de fútbol sevillanos, del que parece que esta operación es un episodio más".