Una mujer denuncia a una peluquería de Sevilla por no dejarle entrar sin el pasaporte covid

Una mujer ha denunciado a una peluquería de Sevilla por negarle el acceso sin el certificado de vacunación contra el covid. La denunciante es Luisa Flores, una vecina de Chipiona de 39 años, que ha llevado al establecimiento ante la oficina del consumidor y que se plantea otras medidas legales, pues entiende que ha sufrido una grave discriminación y un veto completamente ilegal.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, la mujer relata que acudió con su madre a una peluquería del centro de Sevilla el pasado mes de octubre, "quedando muy contenta con el resultado de los tratamientos aplicados y peinado, también con el trato general". Sin embargo, al final de la sesión la propietaria del negocio les informó que, de haber sabido que no estaban vacunadas les hubiese impedido la entrada. La denunciante creyó en ese momento "que era una broma".

Luisa Flores volvió a pedir cita con la peluquería a principios de diciembre. Se le dio una cita para el lunes 27 a las dos de la tarde. En la mañana del martes 21, "con bastante poca antelación para pedir otra cita en las fechas que estamos", la dueña de la peluquería la llamó y le dijo que no podía entrar si no tenía el certificado de vacunación contra el covid-19. La clienta expuso que "eso es algo ilegal", a lo que la peluquera respondió que "ella en su casa dejará entrar a quien ella quiera".

Así, contra la voluntad de la denunciante, la cita del día 27 quedó anulada, "tras un trato discriminatorio y sin fundamento". La mujer recuerda que no es un domicilio particular, sino un establecimiento público para el que, a día de hoy, no se exige el pasaporte covid. Actualmente, esta medida está en vigor para los interiores de los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno, así como para los acompañantes de los ingresados en hospitales y residencias de ancianos.

En estos casos, se ofrece como alternativa la presentación de una prueba PCR o de antígenos negativa, algo a lo que la peluquera no dio opción. La denuncia hace referencia a la disposición de la Junta de Andalucía que aprueba esta medida preventiva. La cliente pide que se sancione al negocio por "discriminación ilegal y atentar contra la privacidad e intimidad personal en materia de sanidad".

Además, solicita una indemnización por daños y perjuicios, pues adquirió unos productos de forma particular que le han supuesto unos costes más la mano de obra de otro profesional, sumado a la imposibilidad de encontrar con tan poca antelación un peluquero disponible. La mujer presenta factura de los productos y el certificado del cobro por parte de la peluquería del 27 de octubre.

Por su parte, la propietaria de la peluquería denunciada negó a este periódico que haya exigido el certificado de vacunación a la denunciante, sino que no le dio cita porque no tenía citas disponibles en estas fechas. "Estamos muy ocupadas", remarcó.

Contra esta versión, la denunciante aportó una captura de pantalla de su teléfono móvil con un mensaje mandado por la peluquería confirmando la cita del día 27, previa a la cancelación. "Es la primera vez que me niegan el acceso a algún sitio en España, donde la vacunación es algo voluntario", lamentó la denunciante.