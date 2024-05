La Policía investiga si una desaparecida sevillana fue víctima del asesino en serie Dinamita Montilla

La Policía Nacional está investigando si el asesino en serie José Jurado Montilla, alias el Titi o Dinamita Montilla, mató también a María Ester Estepa Pérez, una sevillana de 42 años que permanece desaparecida desde agosto de 2023. Esta mujer fue vista por última vez en Gandía (Alicante) y existe la constancia de que estuvo con Dinamita Montilla días antes de su desaparición, como el propio asesino reveló a la madre de la desaparecida poco después.

La familia de Ester Estepa ha difundido incluso una fotografía en la que se ve a la mujer en compañía de José Jurado y una tercera persona, tan sólo dos días de su desaparición. Incluso, según la prensa local valenciana, el propio asesino llamó a la madre de la desaparecida para decirle que había estado con ella y que le había parecido una persona muy confiada.

De Ester Estepa no se sabe nada desde el 23 de agosto de 2023. Su madre recibió un mensaje que cree que no escribió Ester, en el que le decía que no había sido buena hija y que muchas veces no había sido sincera. Llegó incluso a sugerirle que le hiciera una videollamada o mandara una nota de audio, pero la supuesta Ester apagó el teléfono. La madre la llamó pero no obtuvo señal. Después, desde el teléfono de Ester se envió otro mensaje en el que ésta decía que se iba con unas amigas a Argentina, algo que ninguna de sus amistades conocía.

La madre denunció la desaparición en Sevilla y reveló que Ester había sido una mujer maltratada y tenía miedo de su ex pareja. Estuvo viviendo en un albergue para mujeres víctimas de la violencia machista en Alicante. Según decía, su intención era regresar a Sevilla en septiembre de 2023, pero nunca lo hizo. El último sitio en el que se la vio fue Gandía, donde fue al hospital con un dolor en las piernas. Desde entonces no ha habido movimientos bancarios ni ninguna otra pista que ayude a localizarla.

Al tener noticias de la detención de José Jurado Montilla, la familia ha revelado la llamada que éste le hizo tras la desaparición de Ester, así como que había estado con éste en Gandía días antes de su desaparición. Dinamita Montilla fue detenido hace unos días por su presunta implicación en el crimen de un joven de 21 años cometido en agosto de 2022 en los montes de Málaga. Había sido condenado por cuatro homicidios a finales de los años ochenta.

La detención de este individuo, de 62 años, se produjo el pasado jueves en un bar de Valdebótoa (Badajoz), casi dos años después del crimen de un joven de 21 años cuyo cuerpo fue hallado con una herida en la cabeza el 30 de agosto de 2022, en un paraje de Los Montes de Málaga, donde sus padres tienen una finca. La muerte de este joven sería la quinta que, de momento, pesa sobre el detenido, que salió de prisión en diciembre de 2013 tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que tumbó la doctrina Parot, que aplicaba los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la condena.

José Jurado había sido condenado a 123 años de prisión por cuatro homicidios ocurridos en la provincia de Málaga entre 1985 y 1987, cumplió 28 años de condena y quedó en libertad en 2013. Las pesquisas apuntan a que David H. fue asesinado supuestamente de un tiro en la espalda y posteriormente rematado en el suelo, tras cruzarse en mitad del campo con el presunto asesino, al que llegó a ofrecer agua de su propia botella. Unos vestigios biológicos hallados en la cremallera de una mochila de David y el rastro que iba dejando en sus redes sociales, donde es muy activo, llevaron a la Policía Nacional a la localización de José Jurado.