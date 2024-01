“Desde el principio supe que eso no lo escribía ella”, habla la madre de la sevillana desaparecida en Alicante

María Ester Estepa desapareció el pasado 23 de agosto en Gandía. Tiene 42 años y es natural de Sevilla, ciudad a la que pretendía mudarse en septiembre tras haber pasado una temporada en la comunidad valenciana como consecuencia de haber sido víctima de violencia de género.

El día que su familia le perdió la pista Ester había estado mandándole mensajes a su madre que resultaban sospechosos y en un tono en el que Pepa, la progenitora de la desaparecida, no reconocía. Ella está segura de que no era su hija quien le estaba escribiendo y tras poner la denuncia por su desaparición el caso se consideró de alto riesgo debido a la situación en la que había estado Ester.

Unos mensajes extraños

En una entrevista que Pepa ha concedido al programa Vamos a Ver, ha explicado que lo primero que le extrañó es que su hija no recibía los mensajes de forma inmediata y eso le pareció muy inquietante. “La llamaba pero el teléfono estaba apagado. Entonces recibí esos tres mensajes”, ha detallado.

Se refiere a las últimas palabras de Ester en la que, supuestamente, le dice a su madre que no ha sido buena hija, que la perdone y que se va con sus amigas a Argentina. Pero nadie de su entorno sabe nada ni de este viaje ni de ella. “Yo le decía que hiciéramos una video llamada o que me mandara un audio para escucharla, pero nada”, ha lamentado Pepa. Le preocupa que a su hija le hayan hecho algo puesto que ya había sido maltratada con anterioridad.

La última persona que estuvo con ella

La última persona que coincidió con Ester antes de esfumarse fue José, un hombre al que la mujer había conocido porque vivía en el mismo albergue municipal en el que estaba ella y con el que había entablado amistad. “En septiembre me llama él y me cuenta que le había parecido muy raro que lo llamara la Policía para decirle que no sabían nada de ella”, ha comentado Pepa. Según el testimonio de este hombre, Ester siempre estaba hablando de su madre y en todo momento tenía muy presente la comunicación con ella.

Juan Manuel Medina, abogado y colaborador en SOS Desaparecidos, ha detallado que es altamente sospechoso que Ester tuviera medios económicos para poder volar hasta Argentina y no hay ninguna prueba que indique que ha salido del país.

Desde que se denunciaron los hechos en SOS Desaparecidos catalogaron la desaparición de alto riesgo y la Policía Nacional la está investigando en la misma línea.