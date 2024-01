La Policía busca a Ester, la sevillana desaparecida que ha sido víctima de violencia de género

Su nombre es Ester Estepa, tiene 42 años y no se sabe nadas de ella desde el 23 de agosto de 2023. Su madre, desesperada, ha concedido una entrevista a Caso Abierto, de Prensa Ibérica, con la que pide ayuda para encontrar a su hija.

La última pista de ella

La última noticia que tuvieron de ella fue un mensaje que recibió su madre en el que presuntamente Ester le decía que no había sido buena hija y que muchas veces no había sido sincera. La madre, que no reconocía a su hija en esos mensajes, le sugirió que le hiciera una videollamada o le mandara un audio pero Ester apagó su teléfono y cuando su madre la llamó no obtuvo señal. Un poco después le llegó otro mensaje en el que Ester decía que se iba con unas amigas a Argentina pero ninguna de sus amistades sabe nada de ella

Pepa, su madre, nunca creyó que fuera ella quien le estaba escribiendo y un rato más tarde decidió denunciar los hechos desde Sevilla, donde estaba residiendo.

Era una mujer maltratada

“He recibido este mensaje, no ha vuelto a contactarnos más", le dijo Pepa a los agentes, con los que tuvo reconstruir la vida de su hija. Ester había estado viviendo en un albergue para mujeres víctimas de violencia de genero en Mutxamel (Alicante). Su expareja habido sido detenido por retenerla y maltratarla, por eso la desaparición de esta mujer se ha cconsiderado de riesgo alto.

Su expareja y Ester se conocieron cuando ella alquilaba una de las habitaciones de su casa. La relación que mantuvieron duró apenas unos meses y en verano de 2022 ella decidió romperla y volver con su familia a la capital hispalense. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año Ester quiso retomar el vínculo con él, algo que la madre cree que formó parte de su coacciones. y al poco tiempo la Guardia Civil tuvo que acudir a su domicilio porque ella denunció estar siendo maltratada.

Fue entonces cuando a Ester la trasladaron a la casa de acogida en Alicante. Aunque se estuvo moviendo por algunas ciudades españoles su intención, según le contó a Pepa, era regresar a Sevilla en septiembre de 2023, pero la mujer desapareció un mes antes.

Se le pierde el rastro en Gandía

El último sitio en el que se ha podido confirmar que estuvo Ester fue en Gandia. Había salido con un conocido y había ido al hospital por un dolor de piernas. A este conocido también le dijo que se iba a marchar con unas amigas pero no hay rastro de la existencia de éstas.

Horas después llegaron los mensajes extraños a su madre. "Mamá, ya te voy a ser sincera. No soy buena hija, te miento muchas veces…', y yo le decía: "no me digas eso Ester, tú no eres mala", explica la mujer. "Entonces la llamé y su teléfono ya no daba señal". Pero recibí un último mensaje: 'Me voy para Argentina, que tengo allí unas amigas. Allí voy a estar muy bien".

Pepa ha hablado con las amigas de su hija, ninguna sabe nada de ella. La policía afirma que Ester no salió de Españay en su entorno más cercano dudan de que se trate de una desaparición voluntaria.

"Mi hija tenía mucho miedo a su expareja. Tras ingresar en el centro Ester recibió numerosos mensajes de él. "Mi mayor temor es que a la policía se le haya escapado algo y este chico haya hecho algo, o la tenga retenida", ha confesado.

"No ha habido movimientos bancarios, la policía dice que a ellos les saltaría si hubiera algo, tampoco hay nada en la seguridad social", ha añadido. A pesar de que no se descarta ninguna hipótesis la familia de la víctima está segura de que a Ester le ha pasado algo.