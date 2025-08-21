Descubiertas en Portugal las primeras huellas de neandertales con colaboración de la US

Un estudio internacional publicado en la revista 'Scientific Reports', en el que ha colaborado la Universidad de Sevilla (US), ha revelado un nuevo yacimiento neandertal en el sur de la Península Ibérica, concretamente en la costa algarvica de Portugal. Se trata de las primeras huellas de homínidos neandertales encontradas en territorio portugués, lo que supone un avance significativo para comprender la presencia humana en la costa atlántica peninsular durante el periodo conocido como Pleistoceno.

Según ha informado la US, este trabajo interdisciplinario ha sido dirigido por Carlos Neto de Carvalho, geólogo y paleontólogo del IDL-Universidad de Lisboa y coordinador científico del Geopark Naturtejo Mundial Unesco, y ha contado con la participación de Fernando Muñiz, profesor del departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola de la US. Además, han intervenido otras universidades y centros de investigación de Portugal, España, Gibraltar, Italia, Dinamarca y China.

El descubrimiento se ha realizado en dos enclaves diferentes del Algarve: en Praia do Monte Clérigo, con rocas datadas en unos 78.000 años, donde se han identificado cinco rastros y 26 huellas dejadas por adultos y niños de poco más de un año en una empinada ladera de una antigua duna costera; y en Praia do Telheiro, con una antigüedad de 82.000 años, donde se ha hallado una huella aislada atribuida a un adolescente o hembra adulta, asociada a otras huellas fosilizadas de aves típicas de entornos costeros y rocosos.

Ventajas únicas de las huellas neandertales

Según los expertos, el estudio de las huellas neandertales ofrece ventajas únicas y complementarias respecto a otros restos arqueológicos como huesos o herramientas. Preservadas en sedimentos o rocas sedimentarias, las huellas constituyen un registro directo del comportamiento en un momento específico de los neandertales que las produjeron, mostrando su presencia física en un lugar determinado, a diferencia de los artefactos que pueden haber sido transportados o abandonados.

"Las huellas registran un momento casi instantáneo, lo que permite reconstruir lo que estaba sucediendo, como una caminata en grupo, una persecución, una huida o la presencia en un paisaje determinado", explican Neto de Carvalho y Muñiz. Además, revelan cómo los neandertales utilizaban el espacio y exploraban diferentes entornos, algo difícil de inferir únicamente a partir de los artefactos.

Inferencias sobre estructura social y comportamiento

A través del número, tamaño y disposición de las huellas, es posible inferir el número mínimo de individuos presentes, el rango de edad (niños, adolescentes, adultos) o la posible división de tareas, como una partida de caza. Los niños y bebés, que rara vez dejan rastros arqueológicos, pueden identificarse mediante huellas de menor tamaño, arrojando luz sobre la estructura social. "Las huellas ofrecen una ventana única y dinámica al comportamiento cotidiano, una instantánea de la vida hace decenas de miles de años", afirman los autores.

Estrategias de locomoción y prácticas de caza

Las huellas estudiadas indican estrategias de locomoción adaptadas al terreno, sugiriendo una planificación de rutas, proximidad al campamento, posible comportamiento de caza y coexistencia con otras especies. Uno de los rastros muestra la interacción simultánea entre huellas humanas y de ciervo, reforzando la hipótesis de prácticas de persecución o emboscada en un contexto dunar.

Dieta diversificada y adaptación ecológica

Mediante análisis de redes ecológicas basadas en teoría matemática, relacionando datos de otros yacimientos arqueológicos costeros conocidos en la Península Ibérica, se ha confirmado que la dieta neandertal en estas regiones era rica principalmente en ciervos, caballos y liebres, con una complementariedad de recursos marinos y costeros, indicando una estrategia dietética diversificada.

En definitiva, estos nuevos hallazgos demuestran que los neandertales eran más versátiles y estaban más adaptados ecológica y cognitivamente a los entornos costeros de lo que se creía, ofreciendo una perspectiva excepcional sobre su comportamiento, movilidad y organización social.