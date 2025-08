Un despido tensiona la cúpula de Fiestas Mayores de Sevilla

No ha sido nada fácil la convivencia dentro del área que se encarga de las festividades de la ciudad desde la llegada de José Luis Sanz a la Alcaldía en mayo de 2023. Los dimes y diretes relacionados con la vigilancia, el suministro de energía, el catering de la caseta municipal o el espectáculo de la gala de inauguración de la Feria de Abril en sus últimas dos ediciones han terminado con el cese de la jefa del servicio de Fiestas Mayores. Entre los motivos expuestos por el gobierno municipal se encuentran “su falta de iniciativa, capacidad y compromiso”. En sus alegaciones, Laura Fernández Zurita describe “un absoluto descontrol” en la delegación “impulsado por la dejadez del director general”. Recursos Humanos ha resuelto que no tiene competencias para evaluar las pruebas aportadas por la funcionaria.

En un escrito fechado el pasado 2 de junio, el director general de Fiestas Mayores, Francisco Javier Hernández Lucas, expone que ha analizado el funcionamiento de su área tras las directrices marcadas por el equipo de gobierno municipal, llegando a la conclusión de la necesidad de acometer un relevo en la jefatura del servicio para garantizar una dirección eficaz, comprometida y ajustada a las necesidades. “Es imprescindible que la actitud de las personas que ocupan un puesto de estas características sea proactiva, constructiva, empática, propositiva y comunicativa, de manera que pueda ser un canal de transmisión de información dentro del área, ágil y eficaz. En la actualidad, estos requerimientos no se están dando de una manera óptima, del mismo modo que no hay una reflexión acerca de la mejor manera jurídica de proceder en las diversas situaciones administrativas, sino actuaciones que no responden a la planificación necesaria en tiempo y forma adecuados”. Tres días más tarde fue cesada.

Alegaciones de la funcionaria al despido. / D. S.

El 13 de junio tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento de Sevilla un recurso de reposición administrativo de Laura Fernández Zurita en el que alega que “no son ciertos ni verificables, ni se fundamentan en hechos que puedan ser acreditados” los motivos expuestos por el director general de Fiestas Mayores, que lleva trabajando en la Casa Consistorial desde 2011. En el documento al que tuvo acceso este periódico, la funcionaria asegura que “si la dirección general de Fiestas Mayores no fija los parámetros o directrices, resulta imposible que la jefatura del servicio cumpla con su principal función de planificación, previsión y programación de la unidad”.

Entre los expedientes de 2024 analizados por la funcionaria cesada se encuentran el suministro de energía eléctrica en el recinto ferial, el servicio de catering de la caseta municipal y el servicio del espectáculo para la gala de inauguración de la Feria. “A pesar de dejar constancia escrita de todos los problemas generados en la tramitación de los expedientes, la situación en el montaje de esta Feria de 2025 ha sido aún más nefasta”.

La vigilancia del Real o el catering de la caseta municipal, entre las discrepancias

Los días previos a la semana de farolillos estuvieron marcados por los robos en más de cien casetas debido a la falta de vigilancia. Sobre la contratación de ese servicio, la funcionaria explica que “no fue por una mala previsión en los tiempos, sino la total dejadez del director general en la toma de decisiones y en cumplimiento de sus funciones”. Aporta pruebas de correos electrónicos sin contestar por Francisco Javier Hernández Lucas.

Sobre el catering de la caseta municipal, detalla que el servicio de este año fue adjudicado como contrato menor 14 minutos antes de la primera recepción celebrada el martes de Feria. “Con fecha 24 de abril, al final de la jornada laboral, se produjo el que fue para mí el episodio más tenso que he vivido en estos más de cinco años que he venido ejerciendo mi cargo como jefa del servicio de Fiestas Mayores”. Relata que recibió un correo electrónico del director general para dar conformidad a un convenio y sacar el servicio de catering como un convenio de patrocinio. “A pesar de manifestarle su no viabilidad, me presionó (en el despacho de la funcionaria) para que firmará un documento que esperaban con urgencia desde Alcaldía, a lo que me negué rotundamente. De este episodio fueron testigos la mayoría del personal del servicio, a los que manifesté que pretendían que me expusiera por completo sobre un asunto que ya le había manifestado que no era viable”.

Respuesta al recurso de reposición de la empleada municipal. / D. S.

En las alegaciones incluye una serie de expedientes de reconocimiento de crédito de los últimos dos años como “muestra palpable de la dejadez de funciones”. Concluye que Fiestas Mayores se encuentra “en una situación de absoluta desorganización, descontrol y descoordinación. Mi cese no es acorde con lo dispuesto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que conllevaría la nulidad del acto administrativo recurrido”. El 17 de junio tiene entrada en el servicio de Recursos Humanos de un documento de apoyo firmado por ocho compañeros de la delegación de fiestas.

El 3 de julio, el director general de Fiestas Mayores contestó a las alegaciones con un escrito en el que asegura que la funcionaria se ausenta del centro de trabajo sin informar o ralentiza la planificación de los expedientes. “Todo refleja una falta de iniciativa, capacidad de liderazgo y compromiso con los objetivos del servicio, lo cual resulta incompatible con las responsabilidades inherentes al puesto de jefatura del servicio”. El 17 de julio fue desestimado el recurso de reposición al no contar Recursos Humanos con competencias para evaluar las pruebas aportadas por Laura Fernández Zurita.