Se desploma parte del falso techo de un pasillo próximo a los paritorios del Hospital de Valme

Susto entre el personal del área de paritorios del Hospital de Valme. Durante un momento de la mañana de este miércoles se ha venido abajo parte del falso techo de uno de los pasillos del antequirófano que da acceso a la zona de partitorios, en la tercera planta, dejando totalmente al descubierto los grandes tubos del sistema de refrigeración.

Los restos de la escayola han caído al suelo y han quedado colgando algunos cables y conductos. Afortunadamente, según han confirmado fuentes del centro hospitalario, en ese momento no había nadie en la zona, por lo que no ha habido que lamentar daños personales. Las mismas fuentes apuntan que se trata de una "caída fortuita" y que se ha procedido a "bloquear" los accesos a dicha zona mientras se recogen los restos del suelo. Igualmente, recalcan que dicho incidente no ha interrumpido "en ningún momento" la actividad asistencial.

"Instalaciones de hace 40 años"

Por su parte, el personal del área asegura estar "muy indignado" tras este incidente. Según han contado a este medio, Jorge Romero, vocal de matronas del Colegio de Enfermería de Sevilla y trabajador del Valme, los paritorios cuentan con unas instalaciones "muy antiguas", "de época fundacional hace 40 años", pese a que, reconoce, "se han ido reformando algunas áreas". Según Romero, los profesionales están "muy preocupados" por la situación de "inseguridad" que genera este hecho.

"Hemos demandado y expresado en varias ocasiones la necesidad de que se lleve a cabo una obra de modernización. Estamos estudiando medidas a llevar a cabo para que este aviso afortunadamente sin daños personales especialmente de las mujeres y sus bebés a los que cuidamos sirva para impulsar de manera definitiva una renovación de las estructuras arquitectónicas", apostilla el portavoz de las matronas sevillanas en el Colegio de Enfermería de Sevilla, que, igualmente, destaca que "no es el primer incidente" que ocurre en esta área en los últimos meses.