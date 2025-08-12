Desvíos de tráfico en varios puntos de Sevilla por el humo de incendios de pastos

La Policía Local de Sevilla ha activado este martes por la tarde desvíos de tráfico a la altura del kilómetro 3 de la SE-30, en sentido a la Ronda Urbana Norte, y en en la carretera A-8028, por la barriada de Padre Pío, debido a la presencia de humo procedente de varios incendios de pastos que podrían reducir la visibilidad en la zona.

Zona quemada cerca de la A-8028 por Padre Pío. / Emergencias Sevilla

Efectivos de Bomberos trabajan en ambas zonas para controlar y sofocar las llamas, mientras que los agentes regulan el tráfico y recomiendan a los conductores seguir sus indicaciones para garantizar la seguridad vial.

En las redes sociales, las autoridades agradecen la colaboración ciudadana y piden extremar la precaución a quienes circulen por el área afectada.