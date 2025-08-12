Desvíos de tráfico en varios puntos de Sevilla por el humo de incendios de pastos
Afectan al kilómetro 3 de la SE-30, en sentido a la Ronda Urbana Norte, y a la A-8028 por Padre Pío
Sevilla, en riesgo extremo por calor, vivirá máximas de 40 grados durante siete días
La Policía Local de Sevilla ha activado este martes por la tarde desvíos de tráfico a la altura del kilómetro 3 de la SE-30, en sentido a la Ronda Urbana Norte, y en en la carretera A-8028, por la barriada de Padre Pío, debido a la presencia de humo procedente de varios incendios de pastos que podrían reducir la visibilidad en la zona.
Efectivos de Bomberos trabajan en ambas zonas para controlar y sofocar las llamas, mientras que los agentes regulan el tráfico y recomiendan a los conductores seguir sus indicaciones para garantizar la seguridad vial.
En las redes sociales, las autoridades agradecen la colaboración ciudadana y piden extremar la precaución a quienes circulen por el área afectada.
También te puede interesar
Contenido ofrecido por quantica
Campus UPO CArmona