Detenido en Espartinas el maltratador trans Candy, que intentó eludir la cárcel tras cambiar de género

La Policía Local de Espartinas ha detenido al maltratador que se cambió de género en Sevilla, ahora llamada Candy, sobre la que constaban hasta cinco órdenes de busca y captura por no haber ingresado voluntariamente en prisión para cumplir una condena firme de un año y cinco meses por quebrantamiento de otra pena.

El abogado José Antonio Sires, que representa a la ex pareja denunciante, ha confirmado ahora la detención, que se produjo en la citada localidad el pasado viernes, ingresando el arrestado en prisión el sábado a primera hora. El letrado ha precisado que sobre Candy pesarían hasta cinco órdenes requisitorias derivadas de sus incumplimientos de llamamientos judiciales, si bien las restantes órdenes quedarían ahora desactivadas y los juzgados cursarían ahora las correspondientes diligencias, para el cumplimiento efectivo de tales requerimientos desde la nueva situación penitenciaria de esta persona.

La sentencia por la que debía entrar en prisión contempla que la víctima rompió la relación sentimental con su ex pareja hace siete años debido a los malos tratos tanto psicológicos como físicos a los que fue sometida durante una década, hechos que fueron denunciados en numerosas ocasiones en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En 2014 le fueron concedidas a la víctima varias órdenes de protección frente a su agresor, que quebrantó en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. Tras varios recursos, todos ellos desestimados, el 11 de septiembre de 2023 se ordenó su ingreso inmediato en prisión, pero un mes antes, el agresor acudió al Registro Civil y se registró como mujer.

Identificada anteriormente como Cándido y actualmente registrada como Candy, la detenida había solicitado al juzgado que se declarase la prescripción de su pena. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla denegó esta petición a finales de junio, dejando claro que el plazo legal de prescripción de la condena no ha vencido.

En un auto fechado el 26 de junio de 2025, el tribunal recordó que la sentencia dictada en septiembre de 2019 no adquirió firmeza hasta el 13 de noviembre de 2020, y que, por tanto, el plazo de cinco años que fija la ley para la prescripción de la pena no ha concluido. El juzgado subraya además que Candy no se presentó voluntariamente para cumplir su condena, lo que motivó la emisión de órdenes de detención.

Mientras tanto, Candy tiene pendiente otro juicio por presuntas amenazas y quebrantamiento de orden de alejamiento, también relacionado con la misma víctima. En ese procedimiento, ha solicitado la nulidad de las actuaciones alegando irregularidades procesales.