Dos detenidos por un tiroteo en Su Eminencia

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta participación en un tiroteo ocurrido el pasado mes de mayo en la barriada de Su Eminencia. El incidente se produjo a raíz de una discusión entre miembros de una misma familia. El motivo de la misma fue una plaza de aparcamiento. Tras la riña, tres de los participantes regresaron a su casa y volvieron armados con una pistola, con la que abrieron fuego contra otra persona, a la que no llegaron a alcanzar.

Falta, por tanto, una persona por detener en relación con estos hechos. La investigación desarrollada por la Policía Nacional lleva por nombre operación Marismeño. Tras el tiroteo, la Policía desplegó en la zona el dispositivo habitual cada vez que se produce un incidente con arma de fuego, con agentes de Científica realizando una inspección ocular en el lugar y la realización de una serie de gestiones para dar con los autores de los disparos.

Una vez identificados los sospechosos, la Policía solicitó al juez la autorización para poder llevar a cabo entradas y registros en los domicilios de los principales investigados, a fin de recuperar el arma empleada y realizar una serie de comprobaciones pertinentes, según ha informado este lunes la Policía Nacional.

Fruto de este operativo policial, en el que se practicaron dos entradas y registros en el barrio de Su Eminencia y un tercero en Alcalá de Guadaíra, los agentes hallaron en el domicilio del principal investigado un arma de fuego y munición, así como un kilo de marihuana, dispuesta en cogollos para su venta, y un arma blanca.

Además, se pudo detener in situ a dos de los principales investigados, quienes pasaron posteriormente a disposición de la autoridad judicial correspondiente, decretando prisión para el cabecilla.