Hallan el cadáver de un bañista ahogado en los Lagos del Serrano
Se trata de un hombre de 34 años de origen colombiano, que desapareció sobre las cinco de la tarde del domingo
Estos son los municipios de Sevilla en los que ha hecho más calor
Un equipo de la Guardia Civil ha localizado este lunes a primera hora de la mañana el cuerpo de un varón, cuyas características coinciden con las del hombre de 34 años y de origen colombiano que desapareció este domingo en Los Lagos del Serrano, en el término de Guillena, cuando se bañaba.
Según confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, a las 17:00 horas de este domingo, un familiar avisó a los servicios de emergencias de que un varón de 34 años se había metido en el agua y no había salido. La autopsia que se le practicará al cadáver determinará las causas de la muerte, si bien todo apunta a un ahogamiento.
Los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han estado realizando las batidas en la zona junto con el servicio de seguridad ciudadana y a primera hora de este lunes han localizado un cuerpo que coincide con las características del desaparecido.
También te puede interesar
Lo último