Hallan el cadáver de un bañista ahogado en los Lagos del Serrano

Un equipo de la Guardia Civil ha localizado este lunes a primera hora de la mañana el cuerpo de un varón, cuyas características coinciden con las del hombre de 34 años y de origen colombiano que desapareció este domingo en Los Lagos del Serrano, en el término de Guillena, cuando se bañaba.

Según confirman fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, a las 17:00 horas de este domingo, un familiar avisó a los servicios de emergencias de que un varón de 34 años se había metido en el agua y no había salido. La autopsia que se le practicará al cadáver determinará las causas de la muerte, si bien todo apunta a un ahogamiento.

Los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil han estado realizando las batidas en la zona junto con el servicio de seguridad ciudadana y a primera hora de este lunes han localizado un cuerpo que coincide con las características del desaparecido.