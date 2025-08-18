Estos son los municipios de Sevilla en los que ha hecho más calor este domingo

La ola de calor alcanzó su punto álgido este domingo 17 de agosto con temperaturas sofocantes en varias comarcas de Andalucía. El que ya ha pasado a la historia como, probablemente, el día más caluroso de 2025, ha dejado 6 estaciones meteorológicas por encima de los 45ºC, 19 con más de 44ºC, 94 estaciones con 42ºC o más y 221 estaciones superando los 40ºC, según datos de la Aemet.

En Sevilla, la temperatura más alta se registró a las 14:20 horas en Morón de la Frontera, con 45,2ºC. El mismo valor se alcanzó a las 16:30 horas en la estación próxima a la capital de Tomares-Zaudín. Mientras, en el extremo oriental de la provincia, la estación de La Roda de Andalucía llegó a anotar 45 grados exactos a las 14:10 horas de la tarde.

A punto de superar el umbral de los 45 grados se quedó también la estación del Aeropuerto de San Pablo en Sevilla, donde se registraron 44,9ºC a las 14:40 horas de la tarde. El calor extremo llegó asimismo al oeste de la provincia, con 44,8ºC en Carrión de los Céspedes a las 15:00 horas. La estación de Écija, 'la sartén de Andalucía' marcó 44,7ºC a las 15:10, mismo valor que el de Tablada-Sevilla a las 13:40 horas.

En otras tres estaciones meteorológicas de Sevilla la temperatura máxima fue superior a los 44 grados: Fuentes de Andalucía (44,3ºC a las 14:50), Las Cabezas de San Juan (44,3ºC a las 13:30) y Carmona-Villegas (44,1ºC a las 15:40). En Osuna-Sea, que vivió una madrugada infernal con mínima de 30,7ºC, hubo 44ºC a las 15:00 horas de este domingo.

Finalmente, La Puebla de los Infantes, en la sierra Norte de Sevilla, alcanzó los 43,5ºC a las 14:20 horas.

Toda la provincia por encima de los 40 grados

Almadén de la Plata: 42,2ºC

Carmona: 44,1ºC

Carrión de los Céspedes: 44,9ºC

Écija: 44,7ºC

Fuentes de Andalucía: 44,4ºC

Guadalcanal: 40,6ºC

La Puebla de los Infantes: 43,6ºC

La Roda de Andalucía: 45,0ºC

Las Cabezas de San Juan: 44,4ºC

Lora de Estepa: 42,1ºC

Morón de la Frontera: 45,2ºC

Osuna: 44ºC

Sevilla-Tablada: 44,7ºC

Sevilla-Aeropuerto: 44,9ºC

Tomares-Zaudín: 45,3ºC

Refrescamiento general a partir del martes

Este lunes 18 será el último día de la ola de calor que comenzó el pasado 3 de agosto. La entrada de una masa de aire fresca del atlántico contribuirá al descenso notable de las temperaturas en el noroeste peninsular, no obstante, todavía podrían superarse los 40 grados en el Valle del Guadalquivir durante esta jornada. De hecho, la Aemet mantiene los avisos naranjas en la campiña y la sierra Sur; y el de nivel amarillo en la sierra Norte para esta tarde.

Predominarán los cielos poco nubosos, aumentando a nubosos con nubes medias y altas. Se esperan máximas de 43ºC en Écija, 42ºC en Morón de la Frontera o 41ºC en la capital hispalense. Los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste y ocasionalmente moderados por la tarde.

A partir del martes 19, el descenso de las temperaturas será generalizado y notasbles para las máximas, que se quedarán en 37ºC en Écija, 36ºC en Sevilla o 35ºC en Morón de la Frontera.