La ola de calor alcanza el pico en Andalucía con varias comarcas por encima de los 45 grados

Una buena parte de Andalucía acumula nueve días transformado en una olla de las lentas. Ha sido la gran ola de calor del verano. Grado a grado, gota a gota, resoplido a resoplido, la cocción ha sido tortuosa desde el 9 de agosto, desde hace una eternidad. Ayer, domingo, unas horas antes de que la ola de calor quede para el recuerdo de los sufridores y para los anales de la historia, las temperaturas máximas se han manifestado en todo su esplendor: más de la mitad de los 127 observatorios meteorológicos repartidos por la región superó los 40 grados y una treintena dejó atrás los 43 como si tal cosa. Algunas comarcas sobrepasaron los 45.

Desde Montoro a Andújar, desde Córdoba a Sevilla, desde Fuentes de Andalucía a La Rambla, Carmona o Écija, el Valle del Guadalquivir ha estado durante los últimos nueve días hecho un gigante horno dispuesto al infierno. Las llamaradas del mercurio han caído del aire y emanado de la tierra, del piso. Hay quien lo ha asemejado a una especie de castigo divino. No ha debido de haber municipio del valle que se haya descolgado de los 40 grados en lo más profundo de este agosto. Ayer, día del pico de la ola, día del expreso de la olla lenta, hubo seis observatorios en Andalucía que rebasaron los 45 grados: Montoro y La Rambla (Córdoba); Tomares, Morón y La Roda (Sevilla); además de El Granado (Huelva). Ha sido el pico.

El Granado, en el extremo occidental de la provincia onubense, pegado a Portugal, es la excepción de ese cenit de calor que suele incidir en la geografía que da comienzo en la provincia de Jaén y termina en la de Huelva, en el Atlántico. Como la del Tajo o el Ebro, la depresión de los grandes ríos se caracterizan por el éxtasis calorífico. Lo explicó en una entrevista publicada en este periódico hace unos días Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía: el Valle del Guadalquivir, principalmente el área oriental, es la que menos expuesta está a los aires atlánticos del suroeste y por tanto la más sometida a las asfixias veraniegas. Y así se ha cumplido.

De los 40,8 de Ronda a los 43 del aeropuerto de Granada

Tampoco se han librado las provincias litorales. El pasado lunes, hace una semana, los registros de la Aemet registraron 43 grados en el observatorio del aeropuerto de Granada, 40,8 en el de Ronda y 42,7 en el de Vejer de la Frontera. Toma. El azote ha sido de este a oeste. Los máximos se presentaron ayer, domingo 17, en El Granado (Huelva) y el martes 12 en el centro de investigación de Tablada de la capital sevillana, con 45,4 y 45,2 grados, respectivamente. Desde el 9 de agosto, esas dos han sido las cumbres de un extenso recorrido de cimas del verano.

Las previsiones son de un sensible alivio a partir de este martes, 19 de agosto. Por ahora han desaparecido los avisos rojos. Y hasta aquí los datos. Las consecuencias y sus intérpretes pertenecen a otra materia. Están los físicos, como el delegado andaluz de la Aemet. Y Del Pino no duda en afirmar que el clima está cursando un patrón aceleradamente cambiante, que las temperaturas están subiendo de un modo acelerado, algo, sin necesidad de irse a cien o doscientos años, que es un hecho notable en los últimos cincuenta y sesenta años.

El extremo calor, además, es causa de problemas de salud en una significativa parte de la población. Están quienes no pueden permitirse el gasto que supone un aparato de aire acondicionado y quienes ven aceleradas las enfermedades que ya traen de antiguo. El Instituto de Salud Carlos III publica semanalmente una estadística que calcula las muertes que se producen por los extremos de las temperaturas. Según esta base de datos, en Andalucía han muerto hasta el 6 de agosto 139 personas desde junio. Dos olas de calor contemplan desde entonces y esta de agosto se despide saludando al tendido.