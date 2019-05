¿Siguen existiendo trabajos de hombres y trabajos de mujeres? Aunque es una pregunta que debería estar totalmente fuera de lugar en el Día del Trabajo en pleno siglo XXI, la realidad es que hoy en día siguen vigente los prejuicios de género y los estigmas en las profesiones. El mercado laboral andaluz, tampoco el sevillano, son una excepción.

Un estudio publicado por el Observatorio Argos, dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, titulado La Mujer en el Mercado de Trabajo Andaluz, que realiza una radiografía de la mujer en Andalucía y, en concreto, en el ámbito laboral según datos de 2018, refleja que la feminización de ciertas profesiones no ha variado nada en siglos de historia.

Las ocupaciones con mayores porcentajes de mujeres en 2018 siguen correspondiendo a cuidados personales a domicilio, ocupando el 95,8% del total de trabajadores en la profesión; empleados domésticos, siendo para mujeres el 93,4% de los contratos; y, auxiliares de enfermería hospitalaria, donde el porcentaje de contratos femeninos es del 87,1%. Unos datos llamativos según los cuales nueve de cada diez contratos que se hacen en Andalucía en estas profesiones corresponden a mujeres.

En sentido contrario, es decir, como profesiones en las que la mujer presenta una notoria menor proporción de contratos que los hombres sobresalen los montadores de estructuras metálicas, albañiles, conductores asalariados de camiones y pintores y empapeladores. En todas ellas la proporción de contratación femenina está por debajo del 3%.

El sector donde la mujer va ganando terreno y en el que las oportunidades de empleo cada vez son más elevadas es en la hostelería. La profesión de camarero ha experimentado en 2018 un aumento de 23.813 contratos más a mujeres, que en términos relativos supone un incremento del 8,78%.

El tipo de contratación también tiene sus matices entre géneros. El mismo estudio refleja que, durante 2018, la proporción de contratos de jornada parcial registrados a mujeres duplicó a la de hombres: un 44,71% de la contratación femenina frente a un 22,55% de contratación masculina. Esta situación es una de las consecuencias de la opción de la mujer trabajadora para conciliar la vida laboral y la familiar.

La mujer en el mercado laboral de Sevilla

El 42,67% de las personas trabajadoras en Andalucía son mujeres. En términos generales, durante 2018 se crearon unos 82.200 empleos, correspondiendo a la mujer el 25,91% del total de estos puestos.

El 42,67% de las personas trabajadoras en Andalucía son mujeres

Por provincias, la afiliación en alta laboral a la Seguridad Social femenina varía según la zona de residencia. Sevilla destaca junto a Granada, Huelva, Málaga y Córdoba como las provincias donde la proporción de mujeres afiliadas respecto al total de personas trabajadoras es superior a la media autonómica registrada en 2018 (46,02%). En la provincia sevillana, el peso de la mujer en el total de la afiliación a la Seguridad Social es del 46,16%. En sentido contrario está Almería como la provincia en la que menos peso laboral tiene la mujer con un 43,38%, seguido de Jaén con un 44,10% y Cádiz con un 44,77%.

Los cargos de mayor responsabilidad siguen siendo en su mayoría para ellos. Sólo el 25,6% de mujeres son directoras generales o gerentes en Sevilla. De un total de 851 féminas que ocupan estos cargos en empresas andaluzas, 212 son de la provincia sevillana. Una cifra que supone un descenso de un 7% en la variación interanual relativa.

La tercera provincia donde menos extranjeras se contratan

En Sevilla viven 991.118 mujeres de las que 34.375 son extranjeras. La provincia es la tercera andaluza con mayor porcentaje de población femenina foránea, representando el 11,3% del total de mujeres de fuera de España que viven en Andalucía. La mujer procedente del extranjero supone un 52,94% del total de la población extranjera empadronada hasta 2018. Unos porcentajes que, analizando la distribución de la población femenina extranjera en el territorio andaluz, mantiene a Sevilla dentro de la proporción media de siete por cada cien mujeres. Este dato sitúa a la provincia sólo por detrás de Málaga y Almería en el ránking de provincias con más mujeres procedentes del extranjero, donde viven el 39,85% y el 20,10% de extranjeras. El 28,7% de las féminas extranjeras que viven en la comunidad se reparte entre las cinco provincias restantes.

Siete de cada cien mujeres que residen en Andalucía proceden del extranjero

Los buenos datos de afiliación en alta laboral a la Seguridad Social femenina en Sevilla no son extensibles a la situación laboral de la mujer extranjera. En este aspecto, Sevilla es la tercera provincia donde menos contratos firman las mujeres no españolas. Si la contratación femenina extranjera en Andalucía supone el 10,59% -porcentaje que se encuentra por debajo del registrado para la contratación masculina extranjera situado en el 14,03%-, el peso de la mujer extranjera en la contratación femenina en la provincia no llega al 5%. Por detrás sólo estarían Cádiz y Jaén, con un 3,14% y un 3,28%, respectivamente. En el lado opuesto destacan las provincias de Huelva y Almería, donde la contratación femenina es del 31,9% y del 24,32%, respectivamente. Como dato, es de destacar que en el acumulado de las mujeres con contrato en 2018 figuran un total de 483.506.

De los veinte municipios con mayor número de mujeres extranjeras empadronadas, nueve pertenecen a la provincia de Málaga y cinco a la de Almería. En Andalucía, hay 443 localidades en los que se supera el 49,21% de mujeres extranjeras respecto al total de la población de fuera empadronada. De hecho, tanto en Dos Hermanas como en la capital, la mujer extranjera representa incluso más del 50% del total de la población foránea, con un 54,78% y un 53,54%, respectivamente.