"Que la fuerza os acompañe". La mítica frase pronunciada por Obi Wan Kenobi en una de las películas de la saga de Star Wars se abre hueco en el Hospital Infantil del Virgen del Rocío. Periódicamente, soldados imperiales, oficiales y pilotos de caza TIE, o incluso de un Jawa, todos ellos integrantes de la Legión 501 Spanish Garrison de Star Wars ocupan las habitaciones de los más pequeños. El objetivo, "dar luz a los días grises".

Detrás de esta iniciativa altruista un grupo de aficionados de la Guerra de las Galaxias que destina su tiempo de forma desinteresada a visitar hospitales y a estar presentes en actos benéficos. Son conocidos como los chicos malos que hacen cosas buenas por estar compuesto por villanos de la saga galáctica. Forman parte de una organización mundial con 25 años de historia de la que forman parte unos 500 miembros en toda España con el objetivo de promocionar el universo Star Wars, pero, sobre todo, hacer causas solidarias.

En Sevilla, son más de 20 integrantes. Alejandro Carbonell es uno de ellos y lleva una década visitando niños en el hospital. Explica que ser un soldado de la Legión 501 no es sólo vestirse y llevar armas de mentira. Es pertenecer a una asociación benéfica y disfrutar desde dentro de un universo que les enamoró de pequeños y que les permite transmitir esa ilusión a miles de niños enfermos. "Ves que, al mismo tiempo que sirves de animación, también llevas ilusión, y, personalmente te aporta muchísimo. Es una forma de dedicar tu tiempo libre a hacer cosas que puedan aportar a los demás", afirma.

Los fans de Star Wars no tienen edad. "Vemos mucha ilusión en los padres. Son los que se identifican más con los personajes porque sus inicios marcaron su infancia en la mayor parte de los casos", explica el voluntario. Pero la saga siempre despierta más la imaginación en los niños. Y quienes más necesitan que los animen son aquellos sometidos a un tratamiento médico serio. "Al principio creo que se asustan un poco. Ven un grupo de personas que invaden su habitación y eso les sorprende mucho, pero siempre llevamos un pequeño regalo para ellos y ya se vienen arriba. Luego acaban pidiéndote fotos y los que pueden van detrás nuestra por los pasillo. La sensación siempre es muy positiva", relata Alejando, que indica que las visitas también son muy gratificantes para médicos, enfermeros, celadores y demás personal sanitario. "Llevamos algo diferente en una zona rodeada de enfermedad y padecimiento y eso siempre es bien acogido", aspotilla.

Al otro lado, desde la posición de los miembros sevillanos de esta legión de Stormtrooper, la satisfacción es mutua, explica el voluntario, aunque eso no resta la dureza de los difíciles momentos que perciben en sus visitas. Pasamos por las áreas de Pediatría y Oncología Infantil y hay niños muy malitos, algunos no pueden recibirnos y eso es muy duro. Uno no está preparado para ver a niños llenos de cables y aparatos. No es lo habitual y te choca mucho al principio. Es una misión muy dura, pero no la cambio por ninguna otra", manifiesta.

Alejandro relata que la asociación de amantes de Star Wars fue fundada en 1997 en EEUU por Albin Jonhson y Tom Crews, con el fin de "recrear con precisión" a los personajes de la saga creada por George Lucas. Albin tenía una hija enferma de cáncer y comprobó que cuando acudía vestido a los hospitales, "era capaz de arrancar una sonrisa a los niños y familiares", por lo que decidió formar un grupo y acudir de manera más asidua. Así nació la Legión 501 en 1997.