¿Cuáles son los días sin colegio en la Feria de Sevilla 2023?

Los colegios tendrán tres días sin clase en la Feria de Sevilla de 2023. Tres jornadas lectivas que se sucederán al final de la celebración, por lo que se retoma el modelo de años anteriores, tras lo ocurrido el pasado ejercicio, cuando este descanso se fijó en el arranque de la fiesta. Una novedad que fue muy criticada por las familias.

La Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP ha dado a conocer el calendario de días no lectivos, de libre disposición y fiestas locales en los municipios sevillanos para este año. En el caso de la capital, son cuatro jornadas sin clase de las que disfrutará la comunidad educativa de colegios e institutos en lo que resta de curso. Sin incluir, claro está, las fiestas autonómicas y nacionales.

En lo que respecta al segundo y tercer trimestre del curso, deben destacarse las fechas relativas a la Feria, que comenzará con la noche del alumbrado el sábado 22 de abril. Esta celebración contiene un festivo local, el miércoles 26, que desde hace años se incluye en la semana de farolillos en sustitución del día de San Fernando, que ha pasado a ser jornada laborable.

Un puente de cinco días

Pues bien, los alumnos y docentes de los colegios e institutos de la capital tendrán a partir de ese día un puente de cinco días, pues al festivo del 26 se suman las jornadas de libre disposición establecidas el jueves 27 y el viernes 28, más el fin de semana siguiente. De esta forma, se retoma el modelo de descanso en Feria que había sido habitual hasta 2022. En aquella ocasión, al comenzar la fiesta el domingo 1 de mayo y trasladarse el festivo al lunes, se optó por que el puente fuera del 2 al miércoles 4 (festivo local), con un día de libre disposición por medio (el martes 3 de mayo). Este cambio provocó numerosas quejas por las familias, que tuvieron que llevar a sus hijos a clase en el tramo final de la Feria.

Además de las jornadas no lectivas en la semana de farolillos, debe recordarse que este segundo trimestre cuenta con un puente festivo de cuatro días en el que no habrá clases: del 25 de febrero (sábado) al martes 28 (Día de Andalucía). El lunes 27 no habrá colegio en toda Andalucía.

El siguiente festivo local será el jueves 8 de junio, solemnidad del Corpus Christi. En esta ocasión no se dispondrá de puente, pues los centros educativos estarán abiertos el viernes 9.