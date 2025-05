"El DNI digital es más seguro que el físico, es imposible falsificarlo"

El DNI digital que está implantando ya la Policía Nacional viene a añadir un punto más en esa revolución digital en la que estamos todos inmersos. Cualquier persona puede identificarse ya mostrando su teléfono móvil, sin necesidad de llevar encima su documento físico. Lo único que necesita para hacerlo es tener conexión de datos o wifi. Y, además, en el plazo de un año, las autoridades, empresas, hoteles y establecimientos estarán obligadas a aceptar esl DNI digital como forma válida de identificación.

Para aclarar toda la marea de dudas que puedan surgir, sobre todo a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el comisario principal Francisco Herrero, jefe de la división de Documentación de la Policía Nacional, impartió este lunes una charla informativa en el salón de actos de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía Occidental, en la avenida de Blas Infante de Sevilla.

Cuenta que fue la misma exposición que le hizo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justo después de que el Consejo de Ministros aprobara, a principios de abril, la puesta en marcha del DNI digital, un proyecto en el que la Policía llevaba ya tiempo trabajando. Sánchez visitó el complejo policial de Canillas, donde el comisario Herrero le ofreció todos los detalles del documento virtual.

"Entiendo que a partir de ahora desaparecerá el DNI físico", le dijo el presidente cuando terminó la conversación. "Pues no, presidente", respondió el comisario. "¿Por qué?", repreguntó Sánchez. "Porque no podemos obligar a todos los españoles a que tengan teléfonos móviles", incidió el policía, que dejó claro que el DNI digital es complementario al físico, que vendrá a facilitar muchas gestiones a los ciudadanos pero que no podrá sustituir al carné de identidad clásico.

Lo que sí quiso destacar este lunes el comisario es la seguridad del documento virtual. "Es imposible falsificarlo, porque en el móvil no se queda nada almacenado". El sistema funciona mediante la generación de un código QR cada vez que la persona se identifique, de forma que ese código es diferente cada vez que se solicita. La descarga se hace en menos de un segundo y la persona, institución o empresa que vaya a leerlo tiene un minuto para hacerlo. Si se pasa ese tiempo, se genera un nuevo código QR distinto al anterior. No queda ningún dato almacenado en el móvil, donde sí puede haber intrusiones.

"La falsificación de datos es imposible. Es más seguro que el DNI físico, aunque nuestro DNI es de los tres mejores del mundo en cuanto a seguridad a la hora de sufrir manipulaciones. Si no hubiera seguro, no lo hubiéramos lanzado. Hemos tardado más en hacerlo precisamente en busca de una seguridad total", expuso el comisario, que prefiere utilizar la palabra manipulación en vez de falsificación. La aplicación tampoco permite hacer capturas de pantalla.

Para obtener el DNI digita hay que registrarse, algo que puede hacerse de varias formas. "Se trata de unir la identidad de la persona con un único número de teléfono". Puede hacerse mediante la web creada para tal fin (www.midni.es), siempre que se tengan activos los certificados del DNI.

En caso contrario, el ciudadano puede acudir a una comisaría y hacer todo el proceso desde uno de los puestos portátiles o punto PAD que se han instalado en todas las oficinas de la Policía Nacional y ayuntamientos en los municipios en los que no tiene competencias de seguridad este cuerpo. La tercera forma de registrarse es quizá la más sencilla. Cuando vaya a renovar el DNI, le pide ayuda al expedidor y se lo hará en treinta segundos.

Para ello, hay que tener el DNI electrónico, que es el que la mayoría de la población tiene desde hace años, pero hay algunos documentos que tienen validez permanente, como los de los mayores de 70 años o los de personas con cierta discapacidad.

En un año, todas las entidades deben estar adaptadas para poder aceptar la identificación digital. Puede hacerse desde un simple teléfono móvil, y ya la Policía está preparada para ello. Ayuntamientos, diputaciones, empresas, hoteles, discotecas... pueden hacerlo también ya si cuentan con los lectores adecuados. "Podemos dejar ya el DNI físico en casa, siempre y cuando los organismos oficiales y particulares tengan los elementos para poderles leer".

Francia ya cuenta con esta medida, aunque el sistema es distinto al español. "Vamos hacia un wallet digital europeo, en el que todos los países tendremos algo en común", explicó el comisario. Todavía no es posible utilizar el DNI digital en los puestos fronterizos o en el interior de otros países.

Una de las cuestiones interesantes que ofrece la aplicación MiDNI es la de que la persona puede identificarse parcialmente. Es decir, tiene tres opciones, que es la de DNI y edad, DNI simple y DNI completo. Así, por ejemplo, para entrar en una discoteca simplemente hay que acreditar la edad, que se es mayor de 18 años, y no hace falta que el portero sepa ni dónde vive ni de quién es hijo. Lo mismo para recoger un paquete o para otras gestiones, mientras que si uno tiene que identificarse ante la Policía ha de hacerlo, generalmente, con el DNI completo.

Hay que tener en cuenta que la aplicación oficial es MiDNI, fácilmente identificable por un logo con las banderas de España y Europa, pues hay varias empresas que han desarrollado ya sus propias aplicaciones y que pueden confundir a los usuarios. Una de ellas, aseguró el comisario, es una compañía estadounidense que se ofreció a la Policía para desarrollar la aplicación oficial, algo que finalmente se descartó y se apostó por realizarla con los medios propios. Ojo, apunta el mando policial, con facilitar todos los datos en estas aplicaciones, pues no se sabe qué uso pueden hacer de los mismos.