Casi 600 docentes se han dado de baja en Sevilla después de Navidad

Desde que los colegios e institutos reabrieran en la provincia de Sevilla tras las vacaciones de Navidad, la Delegación territorial de Educación ha registrado casi 600 bajas docentes, la mayoría de ellas por contagios del Covid. Se trata del dato que resulta de sumar las sustituciones gestionadas a través del Sipri, el sistema que se encarga de cubrir la ausencia de un profesor.

Estas bajas se han gestionado en tres fases. La primera el martes 11 de enero, cuando se contabilizaron 172; la segunda, el jueves 13, con 311; y la tercera, el martes 18, con 143. La delegada territorial de Educación, María José Eslava, ha incidido en que entre la segunda y tercera jornada se ha registrado un descenso en los docentes que presentan baja médica del 50%. Habrá que esperar a este jueves 20 de enero para constatar esa línea decreciente.

Desde el pasado 10 de enero, día en que se volvió a clase tras el parón navideño, se han realizado 21 llamadas telefónicas para cubrir las bajas de forma inmediata, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la mesa sectorial de la enseñanza. Eslava ha añadido que el máximo tiempo que se tarda desde que un centro solicita un sustituto hasta que llega es de tres días.

Aunque la cifra de bajas docentes puede resultar, a priori, elevada, la delegada de Educación asegura que se mantiene por debajo de la registrada en cursos sin pandemia e, incluso, del año pasado, cuando por estas fechas repuntaban los contagios por la tercera ola del Covid.

Ningún centro cerrado

La sexta ola, por ahora, apenas está dejando incidencia en los centros educativos, a juzgar por los últimos datos facilitados por Eslava, actualizados a 17 de enero. En toda la provincia hay 39 aulas cerradas, lo que supone un 0,21% del total. No hay ninguna guardería, ni colegio ni instituto cerrado de los 629 existentes. En este punto, la delegada de Educación ha aclarado que la mayoría de los centros que cierran por completo son escuelas infantiles (de 0 a 3 años), debido a que estos menores no llevan mascarilla.

El avance del ómicron tampoco ha afectado a los servicios complementarios, como son el aula matinal, las actividades extraescolares y el comedor. No hay ninguno cerrado. "Las bajas del personal que trabaja en ellos se está gestionando igual que las de los profesores", ha explicado Eslava, que incide en que, aunque se trata de empleados que no pertenecen a la Delegación de Educación, la administración "los tutoriza". En este sentido, ha abundado en los casos gestionados las dos últimas semanas, cuando se han tenido que buscar sustitutas para cocineras de comedores escolares que no han podido acudir a su puesto de trabajo al dar positivo.

Eslava no tiene conocimiento, hasta el momento, de que el colapso en los centros sanitarios de atención primaria impidan a los docentes solicitar la baja laboral por contagio de Covid.