Dos obispos auxiliares en Sevilla para reavivar las visitas pastorales

"En esta diócesis hay trabajo para cinco obispos". Así de gráfico ha sido el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, a la hora de justificar la concesión por parte de la Santa Sede de dos obispos auxiliares. A las 12 del mediodía de este Sábado de Pasión, mientras repicaban las campanas de la Giralda, se ha hecho oficial el nombramiento de Teodoro León Muñoz y Ramón Valdivia Giménez como obispos auxiliares de la Archidiócesis de Sevilla y titulares de Mantesa y Egabro, respectivamente. Monseñor Saiz ha asegurado que una de las principales tareas de los nuevos prelados será la de ayudarle a reavivar las visitas pastorales. Las ordenaciones episcopales se celebrarán el día 27 de mayo en la Catedral.

Una diócesis de 14.000 kilómetros cuadrados y casi dos millones de habitantes requiere de una gran dedicación. Además, Sevilla cuenta con 264 parroquias, 125 comunidades de religiosos, 34 monasterios de clausura, distintos grupos y realidades eclesiales y, "700 hermandades por si el arzobispo se aburriera", ha bromeado Saiz. De este modo se explica que el prelado hispalense pidiera el 22 de febrero de 2022 al Santo Padre el nombramiento de dos obispos auxiliares para que le ayuden en las tareas pastorales. Apenas unos días después, el 28 de febrero, la Santa Sede dio su visto bueno iniciándose unos trámites que han culminado este sábado con la comunicación oficial, aunque ayer este periódico desvelaba los nombres de los nuevos obispos.

Los prelados serán "una ayuda principalmente para mí como arzobispo, en especial en funciones tan propias de un obispo como la realización de la visita pastoral -tan necesaria para el bien de las comunidades cristianas- y la atención a los sacerdotes, especialmente a aquellos que se inician en el ministerio", ha explicado monseñor Saiz. El arzobispo ha insistido durante su intervención en que hay que retomar estas visitas pastorales en toda la extensión de la Archidiócesis: "La presencia episcopal que los fieles solicitan con toda razón es aún más necesaria en los tiempos actuales, tiempos de nueva evangelización, tiempos de cambios sociales sin precedentes, de nuevos desafíos a los que es preciso responder de una manera ágil y proactiva, tiempos en los que hay que prever tantas necesidades y consolidar no pocos aspectos de la vida cristiana".

Los nuevos obispos también tendrán responsabilidad en la colaboración como miembros de pleno derecho de la asamblea ordinaria de los Obispos del sur de España, y en la Conferencia Episcopal Española. "Yo seguiré con mucho trabajo, pero ahora podremos hacer más. Atender más frentes. Estaremos los tres y don Juan José al servicio de la Archidiócesis y no nos aburriremos", ha resumido Saiz.

Teodoro León: actual vicario general

Teodoro León Muñoz es uno de los sacerdotes más relevantes de la Archidiócesis desde el episcopado de monseñor Asenjo. Nació en Puertollano (Ciudad Real) el 27 de noviembre de 1964. Fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1991 pormonseñor Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, en la Catedral de Sevilla. Posteriormente, obtuvo el título de Bachiller en Teología por la Universidad de Navarra (1993). Se licenció y doctoró en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1995-2000), obteniendo la distinción de la Medalla San Roberto Belarmino. Durante su estancia en Roma también realizó el curso de especialidad en jurisprudencia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1998), y sobre los delitos y penas en la legislación de la Iglesia en la Penitenciaría Apostólica (1999). Ha cursado estudios de derecho civil en la Universidad Nacional a Distancia (2008-2010). Ha participado en diversos cursos y congresos de Derecho Canónico y práctica forense organizados por las Universidades de la Santa Cruz (Roma), Navarra, Salamanca, Comillas (Madrid) y el Tribunal de la Rota Romana.

En la actualidad es vicario general y moderador de la curia (2010); deán presidente del cabildo catedral de Sevilla (2013); delegado episcopal para las causas de los santos (2005); juez del tribunal metropolitano de Sevilla (2011); secretario general de la asamblea de los obispos del sur de España (2017); secretario de la provincia eclesiástica de Sevilla (2017); Coordinador de la Oficina de protección a menores y personas vulnerables (2020). Asimismo, es vicepresidente de varias fundaciones que tienen como presidente al arzobispo de Sevilla; miembro del consejo presbiteral; colegio de consultores; consejo pastoral diocesano; comisión de asuntos jurídicos; comisión de presupuestos y financiación; comisión de patrimonio diocesano y recursos. También está muy vinculado a las Hermanas de la Cruz.

Durante su intervención, ha agradecido la confianza que ha depositado en él monseñor Saiz, así como la de los anteriores prelados: Amigo, Asenjo y Gómez Sierra. "Al dar mi consentimiento a esta decisión del Santo Padre, me ofrezco como un pobre trabajador de la viña del Señor en la Iglesia particular de Sevilla para ayudar a su arzobispo. He orado mi respuesta junto a la Virgen de los Reyes, aceptando con cierto temor y temblor, muy consciente y sabedor de mi historia, de mis luces y de mis sombras, pero también con ilusión y una inmensa confianza en Dios. Tengo la seguridad de que el Señor dirige y acompaña mi vida y es Él quien ha permitido que sea sucesor de los apóstoles".

Ramón Valdivia: vicario episcopal de la zona 1 de Sevilla

Ramón Darío Valdivia Giménez nació en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974, y fue ordenado sacerdote de manos de monseñor Amigo Vallejo el 14 de septiembre de 2003 en la Catedral de Sevilla. Sus primeros destinos como presbítero fueron la Parroquia de Nuestra Señora de Valme y Beato Marcelo Spínola, en Dos Hermanas, donde fue vicario parroquial durante un año, capellán el Hospital del Tomillar y en las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Entre 2004 y 2008 realizó estudios en Roma, obteniendo la licenciatura en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana y el título de doctor en Filosofía Eclesiástica por la Pontificia Universidad Lateranense. A su regreso a Sevilla fue nombrado párroco en Santa María de la Asunción, de Mairena del Alcor. En julio de 2010,+ comenzó su labor en el Seminario Metropolitano, como vicerrector. Al año siguiente comenzó su dedicación en el Equipo de Pastoral Vocacional, y dirigiendo la Comisión Diocesana para la formación de los aspirantes y candidatos al Diaconado Permanente.

Entre 2012 y 2018 dirigió el Centro de Estudios Teológicos, hoy Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, donde es profesor y director del departamento de Pastoral e Historia. El 31 de agosto de 2015 comenzó su vinculación con la parroquia de San Roque, en Sevilla, de la que es párroco en la actualidad. Doctor en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla (2020) y profesor en el grado de Derecho del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola – CEU. Desde septiembre de 2020 es canónigo, y desde julio de 2022 vicario episcopal de la zona Sevilla 1. Será el obispo más joven de España a sus 48 años.

Durante su intervención ha tenido palabras de recuerdo para sus padres, hermanos y otros familiares o sacerdotes ya fallecidos, como Antonio Hiraldo, que murió esta misma semana, Juan del Río, Giussani, Desiderio Salas, Eugenio Hernández y otros tantos que le ayudaron a crecer en Cristo. También ha agradecido la confianza de Amigo, Asenjo y Gómez Sierra y, por supuesto, del arzobispos Saiz: "Señor arzobispo don José Ángel, gracias por su generosidad desde el primer instante que me conoció, y gracias por la confianza que ha depositado en mi persona para esta nueva misión. Estoy a su entera disposición, en la obediencia cordial de un hijo que espera aprender de usted a seguir al Señor, y a remar juntos, mar adentro, para perder nuestra vida a mayor gloria de Dios".

42 obispos auxiliares en Sevilla desde el siglo XV

Desde la época del cardenal Bueno Monreal no contaba Sevilla con dos obispos auxiliares, aunque ahora se da la novedosa circunstancia que han sido nombrados a la vez. La Archidiócesis Hispalense ha contado con 40 auxiliares desde el siglo XV. León y Valdivia son los números 41 y 42. El precedente a ellos dos fue monseñor Gómez Sierra (2010), actual obispo de Huelva, que colaboró con monseñor Asenjo en el gobierno de la sede de San Isidoro.

El cardenal Bueno Monreal tuvo cuatro obispos auxiliares y, anteriormente, el cardenal Lluch contó, a finales del siglo XIX, con la ayuda de Marcelo Spínola, que más tarde sería arzobispo de la diócesis hispalense y cardenal de la Iglesia Católica.

Los cuatro obispos auxiliares de Bueno Monreal fueron José María Cirarda (nombrado auxiliar en 1960), Juan Antonio del Val (en 1969), Antonio Montero (que coincidió dos años con Del Val, entre 1969 y 1970) y Rafael Bellido (en 1973). Este último desarrollaría su labor en Jerez, antes de ser designado primer obispo de la diócesis asidoniense.