Las elecciones en la US ya tienen fecha

Las elecciones para ser rector de la Universidad de Sevilla (US) ya tienen fecha marcada en el calendario. Se celebrarán el próximo 29 de mayo en horario de 10 a 19 horas. Serán los primeros que se lleven a cabo con el marco legislativo de la LOSU y con el nuevo estatuto de la US. Este último reglamento -que se aprobó el pasado 4 de diciembre con 204 votos a favor y un 98% de participación- recoge la elección del rector por sufragio universal ponderado, todo un hito en la institución académica que implica acabar con el modelo histórico de votación de la institución, que queda reservado al claustro.

Según el calendario establecido, el plazo de presentación de candidaturas tendrá lugar del 14 al 16 de mayo. Del 19 de mayo al 21 será el período de publicación de las candidaturas provisionales. Posteriormente, el 23, será la proclamación y publicación definitiva de candidaturas. Desde el lunes, 26 de mayo, al miércoles, 28 de mayo, se desarrollará la campaña electoral. No será hasta el 3 de noviembre cuando se publique la relación provisional de candidatos electos. Cuatro días después, el 7 de noviembre, se hará pública la proclamación definitiva de los claustrales electos.

La Hispalense ha celebrado este lunes una sesión ordinaria de claustro, en la que Miguel Ángel Castro ha defendido un informe sobre sus diez años como rector de la institución académica, rematados por el proyecto de este nuevo estatuto. Durante más de una hora, ha repasado el devenir de la US durante sus diez años al frente de la misma, porque no opta a un nuevo mandato. Castro ha destacado que el "diálogo permanente" y la búsqueda de "consensos" han sido los ejes de su gestión como rector de la Hispalense. En ese sentido, ha hecho especial hincapié en que durante esta década pesan "siete informes anuales de gobierno por cada curso" académico, que han prosperado siempre "con un apoyo superior al 75%". En cinco de los casos, según ha remarcado, el apoyo ha superado el 81%.

Además, ha manifestado que su consejo de gobierno ha aprobado 1.275 puntos de competencia, con "asentimiento en más del 99% de las decisiones adoptadas" gracias a que la institución ha recogido "cientos de aportaciones de los sectores" de la misma, para alcanzar tales consensos. El rector también ha señalado que durante sus diez años al frente, la institución ha aprobado hasta 75 normas en su consejo de gobierno, siendo por ejemplo "la primera universidad en aprobar unas normas de convivencia".

En el top 500 de las clasificaciones internacionales

También ha destacado la "fortaleza" de la US en materia de investigación, la "garantía de calidad" de sus títulos y la captación de 344 millones de euros adicionales procedentes de las administraciones públicas para diferentes programas, desde que en 2015 comenzase su primer mandato. Gracias a esta gestión, según ha remarcado, la Universidad de Sevilla es "la primera en Andalucía en peticiones de primera preferencia para títulos de grado". Castro ha puesto especial énfasis en la proyección e "internacionalización" de la Universidad de Sevilla, que durante los últimos diez años ha "consolidado su posición en el top 500 de la mayoría de ranking globales" a escala mundial, con el puesto 485 en la última edición del ranking de Shanghái o el 462 en el ranking QS, por citar algunos de los listados internacionales mencionados por el rector.

Ello, según ha remarcado, gracias al "nivel de cumplimiento de las acciones de gobierno comprometidas", que no obstante han encontrado tres grandes "perturbaciones" en estos años, como son, según ha señalado, las vicisitudes derivadas de la pandemia y las limitaciones implantadas para frenarla. Una situación que ha obligado a la Hispalense a recurrir a "grandes dosis de innovación" para mantener su actividad. Por otro lado, no ha dudado en denunciar la "creciente infrafinanciación", extremo que ha reprochado a la Junta de Andalucía porque ha dejado a la US en una "situación cercana a lo insostenible" con "grandes dificultades para el necesario equilibrio financiero". Por último, ha hecho referencia a los múltiples "cambios legislativos", con el cenit de la nueva Ley orgánica del sistema universitario (LOSU), que ha obligado a la Universidad de Sevilla a "adaptarse con variaciones normativas".