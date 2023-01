¿Cuándo empiezan las rebajas de invierno?

En España contamos con varias temporadas de rebajas, pero las de invierno son las que más euforia crean en el consumidor. Quizá sea porque en estas fechas podemos comprar productos como abrigos o chaquetas que en las de verano es más complicado. Prendas que suelen ser más costosas. Sea como sea, desde 2012 la Ley de Comercio ha marcado dos periodos de rebajas anuales. Además, desde ese mismo año las tiendas consiguieron libertad absoluta para decidir cuándo hacer rebajas. Esto hace que como consumidores tengamos un poco de lío, porque no siempre vamos a encontrar el inicio de las campañas el mismo día.

Conocer bien la fecha de comienzo de las rebajas

Si hay algo importante frente a las rebajas de moda de invierno, es precisamente saber cuándo empiezan. Sabiendo cuál es la fecha exacta, podremos adelantarnos y comprar esa pieza de ropa que tenemos vista desde hace meses.

6 y 7 de enero

En este punto hay que tener en cuenta varias claves. Para empezar, que en los que el pequeño comercio o comercio local se refiere, cada Comunidad Autónoma tiene su propia fecha. No obstante, podemos decir que en la mayor parte de España se empieza el 6 o 7 de enero, a excepción de Madrid que el día 1 ya cuenta con ofertas de este tipo.

Otra clave importante que debemos saber es que la mayoría de grandes superficies y firmas comienzan sus temporada de rebajas antes en los comercios online que físicos. De esta forma, si en tienda se programan para el día 7, es posible que en su página web ya puedas conseguir los productos el día 6.

Las ventajas de las rebajas online

Cuando tenemos claro qué queremos comprar, las rebajas online en las páginas webs pueden ser mucho más beneficiosas y rápidas.

Hay que tener en cuenta que cuando compramos online siempre evitamos las colas. Pensando en la cantidad de gente que acude a las rebajas, quizá esto sea una de las partes más positivas de comprar online en Rebajas.

Sí, es cierto que no puedes ver el producto en directo ni probártelo, pero siempre están las políticas de cambios y devoluciones, además de especificaciones de tallas que te ayudarán a escoger sin problemas.

Una vez compremos, como pasa siempre que lo hacemos por Internet, el paquete llegará cómodamente a nuestra casa. Esto, sin duda, también nos evitará tener que desplazarnos hasta el centro o a cualquier otro punto de la ciudad lleno de gente en estas fechas.

Comprar online en rebajas nos va a permitir elegir con mucha más calma. Es posible que tengas claro qué prenda de ropa quieres, pero también que no sepas exactamente qué

firma comprar. Podemos revisar varias páginas de moda, ver tallaje, colores, política de cambios y precios de envío. De esta forma, comparando, siempre estaremos seguros de que estamos consiguiendo el producto más económico o aquel que se ajusta más a nuestras necesidades.

Por último, recordad que no todas las personas vivimos en una gran ciudad. No todas las personas contamos con la posibilidad de tener cerca determinadas firmas o tiendas. Comprar por internet en rebajas nos ayuda también a conseguir marcas que de otra forma no podríamos tener y a un precio muchísimo inferior.