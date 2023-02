Las empresas de la Zona Franca de Sevilla tienen carga de trabajo garantizada para todo 2023

Las empresas situadas en la ampliación de la Zona Franca del Puerto de Sevilla, en concreto, Astilleros del Guadalquivir, Tecade y GRI Towers Sevilla, cuentan con carga de trabajo garantizada al 100% durante todo 2023. Así lo ha recordado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en una visita este miércoles a la Zona Franca de Sevilla.

Astilleros del Guadalquivir, que se dedica a la reparación de barcos, cuenta con 33 trabajadores en plantilla y se hará cargo de 12 a 14 barcos durante el presente año. En la actualidad, está trabajando en un buque de procedencia chipriota de grandes dimensiones que ocupa casi toda la superficie del dique seco donde se están llevando a cabo los trabajos.

La compañía Tecade cuenta con 350 empleados y factura alrededor de 40 millones de euros al año. En estos momentos, trabaja en dos grandes subestaciones eléctricas en Estados Unidos.

GRI Towers Sevilla cuenta con 300 personas en plantilla y factura entre 50 y 70 millones de euros al año. En la Zona Franca del Puerto de Sevilla fabrica componentes para la construcción de infraestructuras eólicas.

“Las empresas que hemos visitado esta mañana reflejan la Sevilla industrial en la que estamos trabajando”, ha destacado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha subrayado que desde el Ayuntamiento “apostamos por una Sevilla con un modelo industrial centrado en la investigación, la innovación y la especialización en sectores de energías renovables como el que se está desarrollando en la Zona Franca del Puerto de Sevilla”.

El alcalde ha subrayado que “hay proyectos que se están desarrollando en este lugar con muy buenas perspectivas y, por tanto, eso alimenta mi optimismo en cuanto al futuro económico de Sevilla, que cuenta no solo con el turismo, no solo con el sector espacial, no solo con las energías renovables, sino también con todos los proyectos que se están desarrollando en esta zona portuaria, que es toda una garantía para mirar el futuro de la economía sevillana con optimismo”, ha añadido el alcalde.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha destacado la transformación del polígono en “un entorno muy potente y atractivo que aporta un importante valor al PIB de la ciudad, la provincia y Andalucía”. Asimismo, ha valorado que el hecho de que esta zona del Puerto de Sevilla esté bajo el régimen fiscal de Zona Franca supone una “ventaja competitiva más dentro de dominio público portuario” para el único puerto marítimo de interior de España.

El delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha asegurado que “la dotación por el Gobierno de España, en los Presupuestos Generales del Estado de este año, de recursos patrimoniales extraordinarios por un importe de 1,65 millones de euros, garantiza el futuro de la Zona Franca desde una posición de fortaleza y estabilidad e incrementa sus oportunidades y potencial como polo de dinamización económica de la provincia. Porque nos permitirá atender las necesidades de inversión peculiares de los actuales recintos (ya casi colmatados) y de los nuevos espacios exteriores previstos”.

En la visita institucional del Ayuntamiento de Sevilla a la Zona Franca, el alcalde ha estado acompañado por el delegado de Economía, Comercio y Turismo, Francisco Javier Paéz; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, y el delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín.