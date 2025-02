Emvisesa reformará con 941.000 euros el centro de puertas abiertas para personas sin hogar bajo el puente de la Barqueta

El gobierno de José Luis Sanz ha anunciado que el centro de acogida inmediata para personas sin hogar situado en los bajos del puente de la Barqueta se someterá a obras de reforma para acabar con el mal estado actual de las instalaciones, con "humedades, puertas y ventanas rotas, hacinamiento de las personas acogidas y zonas comunes impracticables", en palabras del delegado de Derechos Sociales, José Luis García.

La empresa municipal de la vivienda (Emvisesa) será la encargada de estas obras por un importe de 941.290 euros. La parcela se cede a Emvisesa para mejorar estas instalaciones, dignificarlas y hacerlas más humanas, dijo el edil. La dotará y arreglará este espacio, rediseñando total de este espacio para que los ssuarios tengan un espacio donde recuperar sus vidas y su sentido de pertenencia a una comunidad, añadió el delegado.

El centro seguirá teniendo las 20 plazas que tenía desde su inauguración a finales de 2017, en el mandato de Juan Espadas (PSOE). "No se aumentan las plazas, pero dignificamos a los usuarios con mejor estilo de vida", dijo García.

Hacinamiento de los 20 usuarios que viven en el centro de puertas abiertas. / Ayuntamiento de Sevilla

La salida de tono del delegado García

En la rueda de prensa para anunciar estas obras de reforma, sorprende que el delegado García arremetió contra el PSOE y culpó a los responsables del mandato socialista anterior de dejar en mal estado estas instalaciones para personas sin hogar, en lugar de admitir que el gobierno de Sanz lleva en la Alcaldía desde junio de 2023, por lo que tenía que haber corregido estas humedades y despefectos, pero ha tardado más de un año y medio en reparar este centro de acogida.

Pese a eso, García acusó al PSOE de "dejar estas instalaciones en un estado lamentable y un abandono de las personas más frágiles, sin techo". García señaló al PSOE por la situación actual de "usuarios que pernoctan hacinados, en habitaciones con casi 20 camas, con humedades en las paredes, puertas y ventanas rotas, y zonas comunes impracticables, comedor en el exterior debajo de un toldo".

Humedades en las paredes del centro de puertas abiertas. / Ayuntamiento de Sevilla

El PSOE acusa al gobierno de Sanz de "tratamiento inhumano"

El Grupo Municipal Socialista ha calificado este viernes como "vergonzoso y patético" que, casi 20 meses después de acceder a la Alcaldía, José Luis Sanz atribuya al gobierno anterior desperfectos, suciedad y humedades surgidas en el centro de atención para personas sin hogar ubicado en el Paseo Juan Carlos I. "En casi 20 meses de gobierno, su propio equipo no ha realizado ninguna tarea de conservación ni mantenimiento en estas instalaciones municipales y ahora su delegado de Derechos Sociales, José Luis García, recurre al bochornoso argumento de que tales desperfectos, humedades y suciedad son culpa de un gobierno que dejó de gestionar el Ayuntamiento de Sevilla hace casi 20 meses", ha denunciado la concejala socialista Encarnación Aguilar.

Más humedades en paredes en el centro de puertas abiertas para personas sin hogar / Ayuntamiento de Sevilla

"Es más, en estas condiciones de humedades, suciedad y desperfectos generados a lo largo del actual mandato sin que haya existido una conservación adecuada del edificio han mantenido Sanz y García no sólo a los usuarios de este centro 24 horas para las personas sin hogar, sino también a los profesionales, tanto públicos como privados, que gestionan y atienden al colectivo", ha remarcado Aguilar. "Se constata, por tanto, la insensibilidad social de Sanz y la penosa gestión de su delegado José Luis García, quien se cree que, estando y siendo gobierno, puede aún mantener la enorme demagogia de la que hizo gala cuando era miembro de la oposición", ha añadido.

En consecuencia, Encarnación Aguilar ha acusado directamente al delegado García y a Sanz del tratamiento «inhumano» que ha dispensado a las personas sin hogar usuarias del centro y a los trabajadores sociales tras meses y meses sin haber hecho nada para mantener el edificio. «Las imágenes difundidas hoy por José Luis García y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, no hacen sino confirmar ese trato inhumano. Porque mientras preparaban su proyecto de Emvisesa, han hecho dejación de funciones y no se han preocupado de mantener la instalación en unas condiciones decentes», según ha concluido la concejala socialista.

"¿Si han aparecido humedades, por qué no las ha quitado? Si se han roto puertas, ¿por qué no las ha arreglado? ¿Si las personas sin hogar duermen en este centro a la intemperie, como dice García, no es culpa suya? ¿Y también estará de brazos cruzados mientras construye los alojamientos colaborativos anunciados por Emvisesa?", se ha preguntado la concejala.

El centro de puertas abiertas para personas sin hogar del Paseo Juan Carlos I fue recuperado por el gobierno del PSOE en 2017 "después de que fuera abandonado y cerrado por el equipo del PP de Zoido, del que el propio García era concejal", ha dicho el PSOE. Complementaba así la red de atención a las personas sin hogar del Centro de Noche de Alta Tolerancia Hogar Virgen de los Reyes, el Centro de Acogida Municipal (CAM) y los distintos programas de viviendas tuteladas, además de las instalaciones conveniadas con diversas entidades sociales y religiosas.