El Cerro y San Jerónimo caminan unidos: "¡No al albergue!"

Cientos de vecinos de San Jerónimo y el Cerro del Águila alzaron este domingo la voz contra el proyecto del Ayuntamiento de Sevilla de instalar sendos albergues en estos barrios. "No al albergue", fue un grito constante que recorrió toda la Avenida de la Constitución durante la mañana a un ritmo muy lento y cansino, casi desesperante, pero no tanto como el que llevan las obras del monasterio de San Jerónimo o los 17 años de lucha vecinal que ha costado retirar la depuradora del barrio, por poner algunos ejemplos. Dicen los vecinos que sus barrios ya tienen bastantes problemas sociales como para acoger más, que por qué no colocan estas instalaciones en barrios más acomodados de la ciudad, donde probablemente los usuarios tengan más posibilidades de integrarse en la sociedad.

"Nos castigan porque somos barrios obreros y porque la mayoría de nuestros vecinos no han votado al PP", denuncian los manifestantes. Entre ellos, una leyenda del movimiento vecinal como es Florentino Moreno, más conocido como San Jerónimo como Tino, que a sus 84 años recuerda cómo eran las manifestaciones contra Franco. Fue un preso político y abanderó la lucha de este barrio durante décadas. Hoy vuelve a protestar en el centro de la ciudad contra la decisión del gobierno de José Luis Sanz, de la que además los vecinos aseguran que no tienen información suficiente.

"Hemos venido a que se nos escuche, porque no se han atendido nuestras peticiones anteriormente. Se atiende cualquier petición antes que las de nuestros barrios, pensamos que porque somos barrios obreros y es más fácil quitarnos del medio. Hemos tenido que venir un domingo, porque es el único día que pueden la mayoría de los vecinos", explica Rocío Álvarez-Ossorio, representante de las entidades que convocan la protesta. Dice esta mujer que el acuerdo de PP y Vox recoge expresamente la construcción de los dos albergues, cuando los segundos antes se habían opuesto.

Pero los vecinos no tienen información más allá de lo que se publica en prensa sobre estos espacios sociales, a los que el regidor no se refiere como albergues sino con una expresión tan eufemística como falta de significado: centros de resiliencia. Cuando se le pidió que concretara algo más, el delegado de Asuntos Sociales, José Luis García, explicó que se trataban de centros residenciales para personas sin hogar "en proceso de inclusión social avanzado" y para víctimas de la violencia de género en "situación de calle". Vamos, lo que toda la vida viene siendo un albergue.

Los residentes en San Jerónimo echan de menos otros proyectos que nunca se ejecutan en el barrio. José Miguel Mejías repasa una amplia lista: el monasterio lleva años en obras, la biblioteca pública presenta un aspecto lamentable, los cables de alta tensión de la Bachillera no se soterran y en el centro de salud ya no hay pediatras, por no hablar de la deficiente conexión del barrio con el centro de la ciudad mediante el transporte público.

"Es un barrio donde ya hay problemas, que metan a personas que puedan entrar en la marginalidad será peor. Hay fórmulas como los pisos tutelados que sabemos que funcionan. Lo que no queremos es que se nos vuelva a tratar como el último de la fila, llevamos años luchando para que nuestros jóvenes tengan futuro", dice Arancha Pérez, que trabaja en una óptica en San Jerónimo. "Queremos cultura, que nuestro barrio crezca con proyectos de verdad, que no nos aíslen... Estos albergues deberían ponerse en otros barrios. Alguien del Ayuntamiento nos dijo que los que se tenían que reinsertar en la sociedad tenían que dar un paso muy lento y era más fácil reinsertarse en un barrio como el nuestro que en uno con una población más fuerte económicamente. Eso es un insulto para nosotros, nos están llamando marginales", añade.

Manuel es vecino del Cerro. "El alcalde quiere ponernos un albergue en un descampado que hay allí, donde iban previstos otros servicios. El barrio carece de muchas infraestructuras y está rodeado de zonas más conflictivas como son la parte de las casitas bajas de Su Eminencia y las Tres Mil Viviendas. Es un barrio que podría florecer un poco y esto, sin embargo, contribuiría a degradar más la zona". Todos dejan claro que no son insolidarios ni excluyentes, sino que hay otras prioridades antes.

La manifestación finalizó con la lectura de un manifiesto en la plaza de San Francisco, ante el Ayuntamiento de Sevilla, firmado conjuntamente por las plataformas vecinales San Jerónimo y Voces del Cerro. En él, ambas entidades denuncian que se les "quiere imponer, sin diálogo, sin consulta y sin dar explicaciones de ningún tipo, proyectos perniciosos y altamente sensibles y que no responden en absoluto a las demandas que venimos reclamando hace décadas".

"El alcalde engañó al vecindario de estos barrios en su campaña electoral, donde presentó un modelo de intervención en los barrios, en su proyecto Sevilla somos todos. Prometió que los barrios pasarían de estar abandonados y degradados a estar gestionados, limpios, accesibles, sostenibles y seguros. Nada de eso se ha cumplido, es más, la situación no hace sino empeorar día a día. Llevamos años, décadas en algunos casos, reclamando mejoras vitales para nuestros vecindarios. Estas demandas no se atienden, pero el señor alcalde no duda en imponernos la ubicación de unos albergues que no necesitamos, que no queremos y que no hemos pedido", dijo Rocío Álvarez-Ossorio, encargada de la lectura.

Hizo referencia la representante vecinal a "los tiempos del Despotismo Ilustrado" a los que parece haber vuelto José Luis Sanz, "que nos dice que es lo mejor para nosotros, sin consultarnos y que callemos y lo aceptemos". "Esta es su forma de gobernar la ciudad. Los vecinos y vecinas lamentamos que el alcalde siga modelos de segregación de las personas sin hogar que se alejan de lo que propone el Pilar Europeo de los Derechos Sociales con respecto a las medidas de protección e inclusión social".

"Los vecinos del Cerro y San Jerónimo no nos vamos a callar. Lo decimos claramente, lo decimos en nuestros barrios y lo decimos aquí, bajo el Salón de Plenos del Ayuntamiento: ¡No al albergue! ¡No a un modelo de segregación e institucionalización de las personas sin hogar! No a los albergues en barrios obreros de bajas rentas, con alto nivel de desempleo, con población envejecida que está siendo marginalizada, con servicios menguantes y con malas conexiones, mientras se ignoran y desatienden problemas estructurales como la necesidad de bibliotecas, centros de participación activa para nuestros mayores, residencias, que llegue la ayuda a la dependencia antes de que nuestros mayores fallezcan, etcétera", siguió.

La representante vecinal concluyó con un aviso. "Estamos aquí para reclamar inversiones para nuestros barrios, somos la fuerza laboral de esta ciudad, somos los brazos que la mueven y la alimentan. Exigimos que se atiendan nuestras demandas y que no se lleve a cabo ninguna inversión sin contar con la aprobación de los vecinos y las vecinas. Si no se retiran los proyectos de albergue en nuestros barrios, la manifestación de hoy será sólo el principio".