Los enfermeros sevillanos critican una excesiva carga con "hasta 30 pacientes por profesional"

El sindicato de enfermería Satse ha vuelto a protestar por la situación de la atención sanitaria, en este caso la atención hospitalaria. En torno a los 50 profesionales enfermeros y fisioterapeutas denuncian "un déficit estructural" en las plantillas en la Atención Primaria y los hospitales de la provincia de Sevilla.

Los motivos, según esgrimen desde el sindicato, son todo un carrusel. "Esperas de semanas y meses para ser atendidos en una consulta, realizarse una prueba diagnóstica o ser intervenido, saturación y situaciones de colapso en servicios especialmente sensibles como las Urgencias, camas en pasillos o cerradas en verano". Varias losas que, para la organización sindical, son consecuencia de "una falta de interés de administraciones y partidos políticos por mejorar la sanidad pública" y que derivan en un "déficit de la calidad de cuidados hacia el usuario".

Puntuales a la cita, a las 10:30 horas, medio centenar de profesionales sanitarios invadían la entrada principal del Hospital Virgen Macarena mientras de fondo sonaban cánticos que definen la situación de la sanidad sevillana para los manifestantes, al que se han ido añadiendo también curiosos y pacientes y familiares que acudían a esa hora al centro.

'Por la salud de nuestros hospitales'

Según la secretaria provincial de Satse en Sevilla, Reyes Zabala, "los hospitales públicos de Sevilla están enfermos por el grave deterioro, abandono y precariedad que sufre la atención especializada en nuestro país". Una de las cuestiones que Satse reclama es que se cumpla la ratio de que haya en las plantas de los hospitales un enfermero para un máximo de seis u ocho pacientes en vez de tener entre 25 y 30 como sucede ahora.

"La falta de plantilla de enfermería y fisioterapia es una realidad en el hospital. Estamos de acuerdo en que las plantillas se hayan reforzado por la pandemia, pero nosotros ya teníamos una necesidad de base, que sigue haciendo muy complicada la atención de los pacientes en el día a día", ha reivindicado la enfermera de hospitalización de Medicina Interna en el centro, Elena Cano. "Lo único que pedimos es contar con personal suficiente para poder atender a la población como se merece y que se tenga en cuenta los riesgos a los que hemos estado sometidos durante estos años en los que hemos puesto en juego nuestra salud por atender a los pacientes", ha añadido.

Según indican desde Satse, la realidad que viven diariamente los enfermeros sevillanos que trabajan en los hospitales "también repercute gravemente en su salud física, psicológica y emocional, al estar en una permanente situación de sobrecarga, saturación y tensión asistencial que les imposibilita realizar su labor asistencial y de cuidados como les gustaría".

Precariedad laboral

"No es que no mejoremos, es que vamos empeorando años tras año. No sólo en materia retributiva, sino también por las condiciones nefastas laborales que están empujando a los profesionales a irse fuera mientras nosotros estamos con una de las peores ratios, no sólo de España, sino de Europa", ha esgrimido en la misma línea el enfermero de Urgencias en el Virgen del Rocío, Francisco Guerrero.

Los profesionales sanitarios han pedido soluciones que mejoren la atención y los cuidados que se prestan a los pacientes. Asimismo, han hecho hincapié en el aumento de las listas de espera para pruebas, consultas e intervenciones quirúrgicas, así como en las situaciones de colapso en servicios como el de urgencias y el crónico déficit de recursos y de personal, circunstancias que deterioran la calidad de la asistencia y suponen un perjuicio para los enfermos.

"¿Es normal que en un hospital tan grande como éste (por el Macarena) haya sólo tres fisioterapeutas en planta?", se pregunta la fisio Anja Hochgrum. "Salud se ha olvidado de que existe nuestra profesión", añade. En un contexto como el actual, marcado por una pandemia provocada por un virus respiratorio, Anja Hochgrum denuncia que el centro sólo cuente con un fisioterapeuta respiratorio. "Para todos los pacientes, adultos, niños y mayores y para todas las complicaciones respiratorias del hospital. Esto es una vergüenza. El paciente tiene que pagarse de su bolsillo la fisioterapia porque los que nos dirigen no quieren reforzar la plantilla", subraya.

Desde Satse también han exigido el desbloqueo de la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente, que se posibilite la jubilación anticipada voluntaria de los enfermeros y que se permita la reclasificación profesional en el grupo A, sin subgrupos, además de acabar con la temporalidad y precariedad laboral que vienen sufriendo los profesionales desde hace años.

"Llevamos dos años de pandemia y el sistema ya sufría una situación endémica de falta de enfermeras y fisioterapeutas, pero la pandemia lo ha puesto más aún de relieve. Se nos han prometido muchas cosas para mejorar la situación, pero no llega nada y vamos a pasara la acción. Empezamos con manifestaciones, pero habrá paros y todo lo que haga falta para que se tomen medidas urgentes ante la precariedad y falta de estabilidad con contratos de un día y una semana. Esto se tiene que parar ya porque se está poniendo en riesgo la salud de los profesionales y la salud y la seguridad de los ciudadanos ", reivindica Reyes Zabala.