Los enfermeros sevillanos apuestan por la investigación

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla refuerza la inversión que cada año destina a fomentar la investigación enfermera a través de premios, ayudas y becas, con un incremento del 14% (5.000 euros).

El organismo celebra este martes la III Jornada de Investigación con el título Conocer y Fomentar la Investigación desde las Especialidades, a través de la cual tiene como objetivodar a conocer los recursos y ayudas a la investigación de enfermeras especialistas, fomentar proyectos entre distintas especialidades, dar visibilidad y potenciar el liderazgo enfermero en las unidades multiprofesionales, entre otras metas. Durante esta jornada, la investigadora y vocal de Investigación y Perfeccionamiento Profesional, Marta Lima, presentará d el Plan de Investigación del organismo, así como los Premios del Certamen Basado en la Evidencia.

"El IV Plan de Investigación busca reducir las barreras que tradicionalmente han dificultado la investigación en enfermería, fomentar la cultura científica dentro de la profesión y generar un impacto real en la calidad asistencial y en la salud de la población", explica.

Durante a inauguración de la actividad, el equipo directivo del ICOES, con el presidente Víctor Bohórquez al frente, ha mostrado su apoyo de manera decidida a las profesionales de Enfermería a la hora de encauzar la carrera investigadora. "Investigar es hoy una necesidad enfermera y una exigencia del Estado. Es necesario fomentar la investigación desde las instituciones para seguir avanzando en los cuidados de calidad que merecen nuestros pacientes", afirma Víctor Bohórquez.

El secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Antonio Posadas, ha calificado de “inequívoca y fundamental” la contribución de la investigación a la enfermería, asegurando que “los cuidados del paciente que provee esta profesión deben sustentarse en evidencia científica, por lo que se hace necesario que las enfermeras desarrollen I+D”.

Por su parte, el director de la Revista Hygia, la publicación científica del ICOES, Jorge Romero, afirma que este año se ha querido dar en la jornada "mucho protagonismo a las especialidades de Enfermería en el campo de la investigación". "En este sentido hemos incluido en el plan de investigación partidas al mejor trabajo fin de residencia, becas para rotaciones externas de los residente", destaca.

El Colegio de Enfermería de Sevilla tiene entre sus objetivos contribuir al avance de la profesión a través de las especialidades enfermeras. En este sentido, “desde la organización profesional instamos a la Junta de Andalucía a que reconozca cada especialidad enfermera mediante la creación de puestos de trabajo específicos en las bolsas de trabajo y en las ofertas de empleo públicas” añade Romero.

El encuentro ha contado en su sesión inaugural con la presencia de Antonio Posadas, secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación; María del Mar García Martín, presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería y tesorera del Consejo General de Enfermería (CGE); y Silvia Pozo Sánchez, delegada de Deporte y Promoción de la Salud, entre otros responsables públicos y expertos.

Antonio Posadas ha subrayado la relevancia que ha adquirido la recién creada Academia Andaluza de Enfermería, tras la autorización dada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería el pasado mes de julio de 2024. “Ha sido un trabajo arduo de tramitación que finalmente vio la luz y que pone de manifiesto, precisamente, el carácter científico de esta especialidad”.

Asimismo, el secretario general de Investigación ha destacado el compromiso de la Junta con la ciencia y el sistema regional de I+D, que en 2025 se traducirá en una inyección de 78,5 millones. Esos recursos darán cobertura a diversas iniciativas de carácter singular como son las Unidades de Excelencia en Investigación y las Unidades de Investigación Competitiva, las ayudas de equipamiento científico o las orientadas a apoyar la transferencia del conocimiento.

Premios a la investigación enfermera

En el acto el Colegio de Enfermería de Sevilla reconoce, igualmente, los mejores trabajos y artículos científicos publicados en 2024 con los Premios de Investigación de la institución enfermera. Los premiados son Montserrat Álvarez, enfermera de Práctica Avanzada en Procesos Oncológicos Complejos del Hospital Virgen Macarena, ha logrado el Primer Premio Mejor Proyecto de Investigación Enfermera (dotado con 6.000 euros), en la categoría de Investigador Joven, por su trabajo Análisis de los circuitos asistenciales y caracterización de la experiencia reportada por mujeres con letálides mamarias. Estudio fenomenológico; José Antonio Pedrón, enfermero en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, segundo Premio Mejor Proyecto de Investigación (Investigador Joven), dotado 6.000 euros, por el trabajo Desarrollo de un modelo predictivo para el riesgo de disfagia orofaríngea en pacientes hospitalizados; y Juan Carlos Muñoz, enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales-Pediátricos en el Hospital Universitario de Jaén, como premio a la Mejor Tesis Doctoral, que está dotado con 2.000 euros, con el trabajo titulado Afrontamiento y consecuencias emocionales negativas del cuidado en personas cuidadoras familiares: Revisión sistemática con Metaanálisis.

En cuanto a los premios a los mejores artículos publicados en 2024, el primer Premio al Mejor Artículo Científico es para Carmen Barrera, por el artículo titulado Alerta Cannabis: A Tailored-Computer Web-Based Program for the Prevention of Cannabis Use in Adolescents: A Cluster-Randomized Controlled Trial Protocol; el segundo Premio al Mejor Artículo Científico es por Effectiveness of a Postpartum Breastfeeding Support Group Intervention in Promoting Exclusive Breastfeeding and Perceived Self-Efficacy: A Multicentre Randomized Clinical Trial a Isabel Rodríguez; y el tercer Premio al Mejor Artículo Científico para Nicia del Rocío Santana por la publicación titulada Thriving of Older People Assessment Scale (TOPAS): Transcultural adaptation, psychometric evaluation, and refinement in a Spanish sample.