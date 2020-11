¿Es necesario limitar ahora las viviendas turísticas en Sevilla?

Valcambre

“La prioridad ahora es devolver la confianza al destino”

Cualquier nueva regulación debe contar con unos pilares básicos: proporcionalidad, claridad, seguridad jurídica y no obstaculización de la actividad económica, apuntan en Valcambre. “En estos momentos, la incertidumbre es la única certidumbre e introducir con esta nueva consulta elementos de mayor debate no parece que sea lo más oportuno y conveniente. La prioridad ahora es devolver la confianza en el destino Sevilla y recuperar el turismo perdido y, por consiguiente, su aportación nada desdeñable a la riqueza de todos los sevillanos y no sólo de los que nos dedicamos al turismo. No entendemos porqué los que dicen querer tanto a Sevilla y a su progreso, quieren seguir continuando conduciendo mirando siempre por el retrovisor del pasado”.