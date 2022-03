“Estoy escribiendo una obra de teatro sobre la Semana Santa y su idiosincrasia”

Cuando uno es todoterreno lo que le sobran son caminos. Así podemos definir a Alberto Maldonado Navarro, una “mente inquieta” de 32 años diplomado en Relaciones Laborales y Master en Organización de Congresos y Eventos.

Maldo, como le llaman los amigos, se dedica a la producción de programas de radio/televisión y al teatro, como autor y actor. Un sevillano -muy organizado profesionalmente- apasionado del Carnaval, los conciertos, la lectura, el arte en general y de la Semana Santa.

Esta última “devoción” y su carácter innovador le ha impulsado a poner en marcha un original proyecto inspirado en un perfil de redes que le llamó la atención en Reino Unido. La idea la trasladó a su afición por el mundo cofrade y dio a luz: La Historia Santa (@LaHistoriaSanta). Una cuenta con más de 10.000 seguidores entre Instagram, Twitter, Facebook, etc.

Asimismo, Maldo nos cuenta en exclusiva su próximo trabajo que pondrá en marcha a medio plazo: una obra de teatro sobre la semana mayor de Sevilla.

- ¿Cómo surge la iniciativa?

- La idea comienza en enero de 2020, tras descubrir la cuenta de @steppingthroughfilm, un chico de Reino Unido que encuadra fotogramas impresos de pelis en los sitios donde se rodaron. Casi a la par que estaba viendo su contenido pensaba que aquí no se estaba haciendo nada parecido, trasladé la idea a mis aficiones y al final me decidí por la Semana Santa.

Estaba muy acostumbrado a ver cuentas cofrades en redes sociales que publicaban fotos y vídeos sin más, así que tomé la decisión de que además de lo novedoso en lo visual también quería diferenciarme en el pie de foto, contando historias que tuviesen que ver con el contenido y poniendo en el centro lo más importante de las Hermandades: las personas.

"Todo el contenido de Cuaresma lo planifiqué en Navidad"

- ¿Cuántas horas dedica a preparar y ejecutar cada post?

- Como buen productor soy bastante organizado y conforme se me ocurre una idea la apunto en las notas del móvil. Luego, en cuanto tengo un hueco la desarrollo y agendo para ejecutarla, ya que debo compatibilizar la cuenta con mis trabajos.

Por ejemplo, todo el contenido de Cuaresma lo planifiqué en Navidad y en la primera quincena de febrero ya lo tenía todo terminado.

- ¿Qué red social le genera más interacción?

- Sin duda, Instagram. Es a la que le dedico más tiempo y donde más seguidores tengo. También tengo Twitter, Facebook y Tiktok, aunque no todo lo subo a todas las redes.

- ¿Alguna anécdota con alguna fotografía publicada?

- Me sorprende y agrada a partes iguales que cuando una persona comparte una publicación mía, a la que suelo agradecérselo siempre que puedo, la respuesta sea “Gracias a vosotros”. Eso quiere decir que piensan que es demasiado trabajo para que lo haga una sola persona, y eso me llena de satisfacción.

- Tiene una buena fototeca, ¿cómo ha logrado tantas instantáneas?

- Sí, cada vez más. Al principio usaba fotos mías y luego empecé a pedir permiso a los fotógrafos para usar sus fotos, las que me gustaban y había visto por redes. Ahora incluso algunos me ofrecen su fototeca, y estoy muy orgulloso y les estoy muy agradecido porque son una parte muy importante de mi trabajo. Sin su trabajo previo no luce el mío.

- Un proyecto sin ánimo de lucro.

- Sí, esto nace con la pretensión única de saber más, leer y preguntar. De hecho, me cuesta el dinero imprimir cada foto y desplazarme.

"Cada semana voy a ver a mi Virgen de la Esperanza de Triana y mi Cristo de las Tres Caídas"

- ¿Eres un cofrade al uso?

- Soy católico y muy cofrade, aunque poco practicante. No voy a misa ni a los cultos. Eso sí, voy cada semana a ver a mi Virgen de la Esperanza de Triana y mi Cristo de las Tres Caídas, a pedirles y a dar gracias.

- ¿Alguna nueva idea de cara a la próxima Semana Santa?

- El año pasado retransmití la Semana Santa, publicando fotos a mi estilo a la misma hora y hechas en el mismo sitio donde hubieran estado algunas cofradías cada día.

Este año, sabiendo que tendríamos Semana Santa, he decidido hacer la cuenta atrás desde el Miércoles de Ceniza con una foto al día, y no publicar nada a partir del Domingo de Ramos para disfrutar plenamente de lo que tanto tiempo llevamos esperando.

- ¿Y a medio/largo plazo?

- Puedo contar que estoy escribiendo de cara al año que viene una obra de teatro que tendrá que ver con la Semana Santa y nuestra idiosincrasia. Quiero que nos riamos de nosotros mismos, y con nuestra Semana Santa. Nunca de la Semana Santa.

- ¿Qué cree que le falta y sobra a la Semana Santa?

- Le falta centrarnos un poco más en el sentido real que tiene y le sobra la gente que solo sale a la calle para intentar fastidiarla.