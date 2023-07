Escuelas de Calor critica que sólo se hayan climatizado los colegios de Sevilla para el 23-J

Escuelas de Calor, plataforma que desde 2017 reclama que se climaticen los centros educativos andaluces, ha lamentado este miércoles que en la jornada electoral se solventaran los obstáculos sobre esta cuestión "colocando aires acondicionados y ventiladores en tiempo récord".

En un comunicado, la citada plataforma ha señalado que, desde que se conoció que habría elecciones en pleno mes de julio "supimos que se iba a producir una crisis", ya que "mucha gente iba a saber del calor que hace en los colegios e institutos", y que, como tal, "era una oportunidad para poner de manifiesto que siguen sin hacer los deberes y los centros educativos siguen siendo espacios de estrés térmico".

Durante la jornada electoral, miembros de la plataforma repartieron abanicos amarillos e hicieron un llamamiento para acudir "a votar con nuestra camiseta o de amarillo para dejar rastro en redes sociales", iniciativa que fue secundada por cientos de personas. "Pero antes del 23-J asistimos al vergonzoso espectáculo de ver cómo se inspeccionaban los colegios electorales para comprobar si tenían o no sistemas de climatización y acondicionar aquellos que carecían de ellos", ha recordado Escuelas de Calor para subrayar que se ha comprobado cómo "de la noche a la mañana se pueden solventar todos los obstáculos de procedimiento administrativo y presupuestario para llevar pingüinos y ventiladores a las aulas, lo que significa que se puede actuar y que saben que es necesario actuar".

Seis meses de calor en el curso

"Lo importante era que los miembros de las mesas electorales, interventores, apoderados de los partidos políticos y la ciudadanía que fuese a votar no viera el calor insufrible que hace en las aulas", han asegurado desde la plataforma, que lamentado que "si luego eso les pasa a nuestros escolares y a sus docentes durante seis meses al año no importa, y no se les cae la cara de vergüenza".

Escuelas de Calor subraya que los centros educativos que cuentan con aire acondicionado en sus aulas "han sido dotados de ellos por las familias y las AMPA haciendo un enorme esfuerzo y con sus propios recursos", lo que considera "cuestionable", entre otras cosas porque genera desigualdad, "ya que en algunos centros es imposible porque es un problema colectivo que no debe solucionarse de manera individual y porque se le hace el juego a quienes nos gobiernan".

Critica, además, que tanto PP como PSOE "han hecho y hacen la vista gorda y permite que las AMPA se organicen y vayan poniendo poco a poco aires acondicionados en las aulas, porque de esa manera hay paz social y en el fondo lo que les preocupa es eso, que no les saquemos los colores haciendo visible su ineptitud".