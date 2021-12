Así es el espectáculo de Navidad del árbol de 40 metros de la Plaza de San Francisco

Sevilla tiene un árbol especial. Alto (40 metros), frondoso (14 metros de diámetro) y protagonista de la Plaza de San Francisco. En el centro del centro se inauguró un espectáculo de luz, color y confeti que en apenas diez minutos resume la mayoría de los tópicos navideños de la cultura estadounidense. A las siete de la tarde de ayer, tras una cuenta atrás proyectada sobre el propio árbol, se hizo el silencio y brotó de los altavoces la voz de Mariah Carey. La canción navideña más reproducida de la historia, All I want for Christmas is you, fue el acompañamiento musical de una sucesión iluminaciones relativas a la Navidad (bastones de caramelo, estrellas o guirnaldas) y varios lanzamientos de nubes de confeti blanco que hacían las veces de copos de nieve.

Tras la música y las luces led, fue momento para los mensajes. “Sevilla te desea Feliz Navidad” fue el primer y sintetizador del resto que le siguieron, incluidos los publicitarios de los patrocinadores de un show que,según explica el Ayuntamiento, se celebrará hasta el 5 de enero de 18:30 a 23:00 cada media hora. Los fines de semana, festivos y vísperas de festivo será hasta las 00:00, excepto los días 24 y 31 diciembre.

El resultado de la iniciativa, a juzgar por las miles de personas presentes en la céntrica plaza, fue un éxito. Muchos grabaron con sus móviles el espectáculo y dieron una calurosa ovación al finalizar. Momento en que la bulla, tan llamativa como el árbol, comenzó a dispersarse por unas calles comerciales a medio abrir en las que la Navidad se vive desde hace días.