Las ocho claves en la decoración de Navidad para alcanzar el nivel experta.

Te haya invadido o no el espíritu de la Navidad, tienes claro que ha llegado el momento de colocar la decoración de Navidad en casa. Con independencia de si has pecado con algunos adornos de Navidad nuevo o si has apostado por las tan creativas (y socorridas, sobre todo si hay niños en casa) manualidades de Navidad, hay algunos conceptos clave que soy imprescindibles si quieres acertar (y triunfar) estas fiestas.

El árbol de Navidad, la iluminación de casa o la corona con la que damos la bienvenida a familiares y amigos (por fin este año podemos recibirlos) son algunas de las claves para triunfar con la decoración de Navidad de casa nivel experta, pero no son las únicas.

Si eres de las que desde el 1 de septiembre ya cuenta los días para la Navidad, estamos seguras de que estas claves en la decoración navideña te van a ser muy útiles; si eres un poquito Grinch, tenemos la esperanza de que al ver nuestras propuestas en decoración de Navidad te invada el espíritu y te pongas a cantar villancicos como una loca. Seas quién seas de las dos, con estas claves de decoración de Navidad vas a alcanzar el nivel experta y serás la envidia del propio Papa Noel (ríete tú de su casita de Laponia).

No es Navidad si no hay árbol

Un árbol desplegable colocado en la pared, un árbol hecho a base de fotos o un árbol pequeño de tronquitos dorados son la apuesta para esta Navidad. Apuesta por un árbol minimalista para ganar espacio y que la opulencia no reste elegancia a tu casa.

¿Algo más típico que una corona de Navidad?

No vamos a recibir muchas visitas, pero, además de dar suerte, la corona en la puerta es un símbolo de bienvenida y con el que podemos sacar una sonrisa a todos nuestros vecinos. Este año buscamos ser originales y por eso te proponemos que la corona de tu puerta se escape de lo habitual. Huye del espumillón verde y los adornos rojos y dorados y apuesta por otros elementos decorativos.

Las ventanas, carta de presentación en la decoración de Navidad

Luces de colores, guirnaldas, figuritas, estrellas y hasta pantallas de papel son la clave para darle un toque navideño y alegre a nuestro balcón o ventana. Olvídate de los típicos Reyes Magos que cuelgan de los balcones y esta Navidad, cúrratelo un poquito más.

Manualidades de Navidad, siempre un acierto

Si la Navidad te encanta y, además, tienes mucha imaginación, apostar por la decoración de Navidad DIY (do it yourself) es todo un acierto. Además de tener una actividad en la que invertir tu tiempo para no aburrirte, tendrás la decoración de Navidad que más se ajuste a tu personalidad. Desde el árbol, a la corona, pasando por las velas, hasta el portal de Belén, toda la decoración de Navidad la puedes hacer con tus propias manos.

Las sillas también son clave en la decoración de la mesa en Navidad

No vale que sólo nos centremos en la decoración de la mesa, que coloquemos velas y un centro de mesa, cubiertos especiales y muchas cosas más y que luego no las sillas no se mimeticen con el resto de la decoración de la mesa. No tienes que quebrarte mucho la cabeza, sólo tienes que colocarles un lazo rojo y cascabeles y listo.

Luces y guirnaldas de Navidad por toda la casa

Hemos hablado de la iluminación en las ventanas, pero eso no implica que debamos descuidar el interior. Para las ventanas hemos apostado por una iluminación más chillona y llamativa, pero para el interior es recomendable apostar por luces más sencillas. Estrellas, bolas en tonos pastel o luces efecto cascada son algunas de nuestras propuestas para la iluminación de tu casa. Apuesta por decorar otros espacios que no sean exclusivamente el salón y el árbol.

Lleva a la decoración navideña el estilo rústico más en tendencia

Es otra de las claves de la decoración de Navidad, utilizar elementos naturales que nos ayuden a ornamentar nuestra casa. Además de conseguir un efecto rústico que nos encanta, también estaremos mirando por nuestro bolsillo porque para utilizarlos no necesitaremos gastar ni un euro. Sólo tenemos que salir a dar un paseo por el campo (o por el parque) y hacernos con una buena colección de ramas, tronquitos, piedrecitas y piñas.

Estos elementos funcionan muy bien si los colocamos en el portal de Belén, pero también los podemos utilizar para elaborar centros de mesa, decorar velas o incluso para la decoración de la mesa de Navidad si este año apostamos por un estilo rústico.

La importancia de una Navidad sostenible

Hemos recurrido a las manualidades para decorar nuestra casa y hemos salido al campo a por materiales con los que ornamentar nuestro hogar, pero todavía podemos ser más sostenibles esta Navidad. ¿Cómo? La decoración de Navidad la podemos guardar de un año a otro, pero todos los elementos que utilizamos para envolver nuestros regalos son de usar y tirar, y eso genera un impacto muy negativo en el medioambiente.

Aprovechando que vamos a pasar mucho tiempo en casa, también podemos aprovechar para envolver nuestros regalos de una forma mucho más sostenible. Podemos utilizar cajas de madera (a las que luego podemos darles una segunda vida colocando en ella macetas, por ejemplo), telas que ya no nos sirvan o incluso papel de periódico. El resultado puede ser mucho más espectacular que si usamos papel de regalo.