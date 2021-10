¿Cuál es la evolución del precio de la vivienda en los próximos años?

A comienzos de 2021, las proyecciones del precio de la vivienda eran devastadoras. Sin embargo, durante la primera mitad del corriente año, la situación se alejó bastante de aquel panorama desalentador. De hecho, la previsión del precio de la vivienda para los próximos años es muy alentadora.

Mercado inmobiliario actual

Si bien muchas cosas se dieron por ciertas durante los largos meses de pandemia, parece que la proyección del precio de la vivienda realizada en 2020 para el presente año no fue acertada. En efecto, la fuerte caída que se advertía para el sector inmobiliario, la cual afectaría significativamente el precio de la vivienda, no llegó a cumplirse.

La situación simplemente resultó no ser tan austera como se había pensado. De hecho, tan solo la inmobiliaria Banker & House en Cerdanyola del Vallès fue uno de los pocos líderes del sector que advirtió sobre esta precipitación sin fundamento que muchos analistas aventuraban sin conocer el estado real del mercado inmobiliario.

Justamente por ello, esta inmobiliaria fue la única que no se sorprendió con el estado actual del sector. La caída prevista apenas alcanzó el 17 %, muy por debajo del 35 % que se había proyectado el año anterior. Y si bien este dato no es catastrófico, ciertamente no es favorable: la recuperación percibida durante la primera mitad del año se encuentra lejos de alcanzar el nivel previo a la pandemia.

De hecho, la sobrevaloración de precios solo se ha registrado en las zonas más exclusivas de las grandes ciudades y en ciertos sectores de alta densidad urbana. Por su parte, los alquileres presentaron una caída de entre el 10 y el 15 % durante los primeros meses de 2021.

Proyección de mercado para 2022 en adelante

Los últimos informes presentados parecen confirmar que para lo que resta de 2021 los precios de la vivienda se mantendrán relativamente estables, siguiendo la tendencia del presente año. Sin embargo, sí caerán hacia finales de 2021, aunque de manera muy marginal. Esto retrasará la desvalorización hasta mediados de 2022, con una caída de hasta un 5 %.

Por su parte, las proyecciones más desalentadoras indican que el descenso en el precio de la vivienda oscilará entre el 5 y el 7 % anual. No obstante, como dicha devaluación no afecta de manera considerable la inversión en la construcción y los proyectos inmobiliarios o la vivienda de segunda mano, se espera que el mercado soporte estos valores sin mayores inconvenientes.

Por su parte, la inmobiliaria Banker & House, ubicada en Cerdanyola del Vallès —donde los precios se han mantenido estables—, capitaliza su acierto en las proyecciones previas para señalar que de 2022 en adelante se puede esperar un crecimiento y expansión del sector en todos los frentes, tanto en precios como en ventas y retornos.

