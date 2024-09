La ex alcaldesa de Castilleja Carmen Tovar será delegada de la Zona Franca en lugar de Monteseirín

La ex alcaldesa socialista Carmen Tovar en una imagen de archivo con el también socialista Carlos Ávalos.

La socialista Carmen Tovar, que fue alcaldesa de Castilleja de la Cuesta más de una década, así como vicepresidenta de la Diputación de Sevilla y delegada del Gobierno autonómico en esta provincia, será la próxima delegada de la Zona Franca de Sevilla, en sustitución del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, quien se recupera lentamente de las secuelas de un ictus.

Así lo han confirmado este jueves fuentes del Gobierno central, que precisaron que el nombramiento tendrá lugar en breve.

Nacida en Sevilla en 1963, Tovar es graduada social por la Universidad de Granada y desempeñó diversos cargos políticos. En la actualidad era asesora de la Delegación del Gobierno central en Andalucía que dirige Pedro Fernández.

La delegación de la Zona Franca estaba hasta ahora en manos de Monteseirín, nombrado en 2018, cuando sustituyó en este cargo al catedrático Javier Landa, ex concejal del PP en el mandato de Zoido. El pasado julio se cumplieron 25 años desde que Alfredo Sánchez Monteseirín alcanzó por primera vez la Alcaldía de Sevilla en 1999, sillón que ocupó durante 12 años de mandato.

Sevilla cuenta con una Zona Franca desde octubre de 2017. La Zona Franca de Sevilla, ubicada en el Puerto de Sevilla, en el Polígono Industrial Torrecuéllar, cuenta con un total de 72 hectáreas (719.876 m²). Es la séptima área fiscal y aduanera especial de este tipo en España y la única emplazada en un puerto marítimo-fluvial, en el interior y no en la costa. La zona franca hispalense se constituye como un nuevo espacio fiscal que ofrece a las empresas y factorías con actividades de carácter industrial, comercial y mercantil la posibilidad de almacenar, transformar, manipular y distribuir mercancías comunitarias y no comunitarias no contaminantes exentas de impuestos aduaneros indirectos. Un espacio con cerramiento y sometido a vigilancia, con un control físico basado en la entrada y salida de los bienes sin necesidad de declaración previa para la aplicación de los beneficios fiscales.

A diferencia de las otras seis zonas francas del país, la de Sevilla se emplaza en el único puerto marítimo interior y permite fáciles comunicaciones por carretera, tren, barco y avión, un gran nudo logístico. El reto es convertirse en la mayor Zona Franca de España.