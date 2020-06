Experiencia piloto para climatizar seis colegios de Sevilla con aire fresco y ventanas abiertas

Seis centros educativos de la provincia de Sevilla han sido seleccionados por la Junta de Andalucía para desarrollar en ellos una experiencia piloto con la que conseguir una climatización idónea con un mínimo consumo energético. Se trata de la denominada refrigeración adiabática, que, frente al aire acondicionado convencional, permite reducir la temperatura y refrescar el ambiente al aprovechar la tendencia que tiene el aire a absorber la humedad.

Éste es uno de los pilares del plan de bioclimatización que el Gobierno andaluz pondrá en marcha en el sistema educativo los próximos cursos con 81 actuaciones y un presupuesto de 7,6 millones de euros. El primer paso se dará en forma de experiencia piloto. Para ello, la Agencia Andaluza de la Energía ha seleccionado 46 centros de toda la comunidad autónoma. Junto a la refrigeración adiabática, también se instalarán placas fotovoltaicas. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, detallará este programa en la intervención parlamentaria de este miércoles.

El sistema de refrigeración adiabática es un proceso activo, que se ha demostrado más eficaz que el del aire acondicionado. Está aconsejado especialmente para lugares con clima muy caluroso y seco, una condición que se ha tenido muy en cuenta a la hora de elegir los 24 colegios e institutos andaluces donde se pondrá en marcha dicha medida.

Ahorra eléctrico del 60%

Su función principal consiste en evaporar el agua del aire, lo que consigue refrigerar el ambiente y humedecerlo. Las ventajas de su uso son muchas. Así, no es necesario mantener las puertas y ventanas de un habitáculo cerradas, puesto que su efectividad se centra en el empleo del aire natural. Esta característica permite un ahorro eléctrico del 60%, que se suma también a una menor inversión en la instalación inicial frente a la refrigeración convencional.

Además, se reduce considerablemente las emisiones de dióxido de carbono y es mucho más natural, al no utilizar líquidos refrigerantes. Su uso se contempla también en espacios exteriores, como patios de juego, y el funcionamiento resulta más óptimo cuanto más caluroso sea un lugar. Con este sistema no se produce un contraste fuerte de temperaturas, lo que evita consecuencias como los resfriados o, al no ser aire seco, problemas en los huesos.

Para esta experiencia piloto, financiada con fondos europeos Feder, se han priorizado centros ubicados en zonas denominada de clima 4, el más severo, entre las que se incluye el valle del Guadalquivir. En la provincia de Sevilla se implantará en seis centros: CEIP Andalucía Francisco Soria, en Algámitas; CEIP Lope de Rueda, Sevilla; CEIP El Algarrobillo, Valencina de la Concepción; CEIP Huerta de Santa Marina, Sevilla; CEIP Zawiya, Aznalcóllar; y el IES Julio Verne, también en la capital andaluza.

Tras Sevilla, las provincias en las que más sistemas de refrigeración adiabática se instalarán serán las de Córdoba (también con seis en la capital, Puente Genil, Santaella y La Victoria) y Jaén (con cinco en la capital, Carboneros, Torreperogil y Villacarrillo). Continúan Almería, con tres (la capital, Gádor y Viator); Málaga, con dos (Coín y Pizarra); Cádiz, con uno (en Medina Sidonia); y Huelva, con una también en la misma ciudad.

Placas solares para el ahorro energético

El otro pilar importante de este programa es la apuesta por las energías renovables, que se traducirá en la instalación de placas fotovoltaicas en 23 centros educativos andaluces, de ellos, tres se encuentran en la provincia de Sevilla: IES Murillo, Sevilla; IES Atenea, Mairena del Aljarafe; e IES Camas, en la localidad del mismo nombre. Con su empleo se prevé un ahorro del consumo eléctrico del 30%. Además, las nuevas normas de diseño obligan a instalar este tipo de sistema en los centros de enseñanza que se construyan de ahora en adelante.

El plan de bioclimatización de la Junta se completa con medidas como como la dotación de sombras en los patios y fachadas de edificios, plantación de árboles y jardineras, así como la construcción de porches, elementos que no se han tenido en cuenta cuando se levantaron los centros educativos hasta hace muy poco.

Las altas temperaturas que sufrieron los alumnos en colegios e institutos en recientes cursos, cuando varias olas de calor marcaron las últimas semanas lectivas, provocaron una protesta generalizada de las familias, que supuso la creación de la plataforma Escuelas de Calor, que desde hace varios años reclama una ley de bioclimatización de las aulas. Esta entidad es la que dirige desde 2018 la federación de AMPA públicas Fampa Nueva Escuela, que se ha mostrado muy combativa con las políticas educativas puestas en marcha por el bipartito andaluz.