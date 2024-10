Facua insiste en las irregularidades de la consulta de la Feria de Sevilla y anima a Sanz a denunciarla

Ni una coma. Facua, lejos de deponer su actitud sobre la consulta del modelo de la Feria de Sevilla, insiste en que el sondeo estuvo marcado por las irregularidades. Culpa de ello al alcalde José Luis Sanz y no teme que su equipo lo lleve a los tribunales. Todo lo contrario. Anima al Ayuntamiento hispalense a que lo denuncie. Le da para ello un año de plazo. Y recuerda que la modificación de la ordenanza que regula esta celebración aún no se ha llevado a Pleno para que en 2025 vuelva a su formato antiguo, de lunes a domingo, según el ajustado resultado del polémico sondeo.

La federación de consumidores ha respondido este martes a las acusaciones de injurias que el delegado municipal de Transformación Digital, Juan Bueno, lanzó el pasado lunes. El concejal popular respondía, así, al comunicado de Facua en el que afirmaba que el Ayuntamiento había admitido, por escrito, que en la consulta se podía suplantar identidades. Bueno amenazó con llevar esta entidad a los tribunales por poner en duda el trabajo de los funcionarios municipales.

El cruce de acusaciones ha continuado con una rueda de prensa a la que han asistido el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, y la presidenta de Facua Sevilla, Rocío Algeciras. En ella, Sánchez le ha preguntado a Bueno qué tienen que rectificar del comunicado del lunes. "Se lo pediremos por escrito y también le solicitaremos una reunión en el Ayuntamiento para que nos lo aclare", ha referido, tras lo que ha animado al gobierno local a llevar a los tribunales a la federación de consumidores si consideran que ha cometido un delito. "Tienen hasta el 22 de octubre de 2025, un año, para que nos pongan una querella por injurias y calumnias", ha insistido el secretario general de esta entidad civil. Llegada esta fecha, Facua celebrará una rueda de prensa.

Los funcionarios municipales

Las críticas a Sanz no han cesado. Sánchez ha acusado al regidor de "utilizar a los funcionarios municipales para su demagogia". "Eso es muy antiguo en el manual del bulo", ha subrayado, tras dejar claro que sus acusaciones tienen un protagonista indiscutible. "Nosotros culpalmos al alcalde de usar un sistema con irregularidades, zafio y cutre", ha señalado en referencia a la consulta sobre el modelo de Feria, que acabó con una ajustadísima victoria del formato tradicional o corto, que es el que planteaba el PP en la campaña de las municipales. "El sondeo estaba viciado desde el primer minuto. No es válido", ha abundado. Por tal motivo, pide que para esta cuestión se organice una consulta nueva que no permita suplantar identidades.

Rubén Sánchez tampoco ha pasado por alto los calificativos de Juan Bueno, quien definió Facua como una federación "politizada". Crítica respondida con una tajante aseveración. "Somos una organización política, no una tintorería donde va el señor Bueno a llevar los trajes", ha afirmado Sánchez, que ha recordado que esta entidad lleva desde 1981 haciendo "política en defensa de los consumidores". "Ellos hacen política de odio contra esta asociación", para lo que ha citado los distintos antecedentes de críticas y amenazas del PP a Facua. "Lo que no somos es una organización partidista, que es lo que le gustaría a los populares para tenernos a su favor", ha aclarado.

Pendiente del Pleno

Por su parte, Rocío Algeciras, además de acusar al equipo de Sanz de no respetar a "la sociedad organizada", ha preguntado al gobierno local por el motivo por el que, casi medio año después de la polémica consulta, no ha llevado a Pleno la modificación de la ordenanza que regula la Feria. "No lo han hecho porque saben que hicieron una chapuza", ha asegurado. En este sentido, ha advertido de que si no se realiza este trámite, la celebración en 2025 mantendrá el formato actual, de sábado a sábado.

Tras realizarse el sondeo, Podemos-IU adelantó que la coalición votaría en contra por las supuestas irregularidades. El PSOE dio a entender que se abstendría. Vox mostró reservas al respecto, aunque tras cambiar su postura las últimas semanas y abandonar "el tripartito bloqueador" (como así definió Sanz a la oposición), es más que probable que también vote a favor del resultado de la consulta de la Feria, que a poco más de seis meses aún no tiene fecha oficial de celebración. Desde Fiestas Mayores, su delegado Manuel Alés ya aclaró que el único formato que se contempla y para el que se trabaja en su departamento es el antiguo o corto, con noche del alumbrado en lunes, que en 2025 sería el 5 de mayo.